高雄市公費流感疫苗預估11月底用罄 衛生局呼籲高風險族群儘速接種降低重症及死亡風險
【記者 王靚慧／高雄 報導】高雄市今（114）年度公費流感疫苗截至11月24日使用率已達94%，僅餘約5萬劑，預估將於11月底用罄。衛生局提醒， 65歲以上長者仍有約50%、6歲以下幼兒則有約38%尚未接種疫苗，呼籲以上族群及具慢性疾病等高風險族群應儘速完成接種，降低重症及死亡風險。
依據衛生福利部疾病管制署統計，今年第47週（11/16至11/22）類流感門急診就診人次，全國及高雄市均較前一週下降12.51%及11.08%，不過高雄市10月1日起的流感季流感併發重症確定病例為41人，其中有2人死亡，而重症以65歲以上長者占53.66%及具慢性病史者占90.24%為多，且高達85.37%未接種本季流感疫苗，顯見接種流感疫苗加強保護力的重要性。
衛生局提醒，近期日夜早晚溫差大，民眾需慎防呼吸道傳染病，且全球流感活動度上升，民眾喜愛旅遊的鄰近國家如日本、韓國及中國疫情皆呈上升趨勢，由於疫苗接種後至少需2週才能產生保護力，符合公費疫苗接種資格民眾，請儘早在下一波秋冬流感疫情流行期前完成接種。
衛生局呼籲民眾務必防範呼吸道傳染病，落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生習慣，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等重症危險徵兆，應儘速就醫。目前高雄市公費流感抗病毒藥劑尚有1萬餘劑，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，及時獲得治療。
