高雄市前鎮區某居家長照機構爆公器私用、偽造資料 恐涉詐領長照補助款

高雄市前鎮區富○居家長照機構近日遭內部員工爆料，指出該機構一名二十多歲的王姓女督導與同為居服員的蘇姓男友長期「假公濟私、私相授受」，不僅涉嫌代為服務打卡、以「人頭」冒名服務，質疑這對情侶檔詐領高市府衛生局長照補助款；由於相關行為恐涉《刑法》偽造文書與詐欺，要求衛生局徹查嚴辦這對「黑心長照情侶檔」。(見圖)

今(十五)日據了解，該名蘇姓居服員就讀於燕巢某私立科技大學，與王姓督導在機構內相識並發展成情侶關係，然而，原本應保持中立的督導職責，卻被多名員工質疑成為特定人謀取利益的工具。

內部員工指出，王姓督導經常刻意將較輕鬆、補助款較高的案家安排給其男友，例如代購、代領、陪同外出、家務協助、送餐服務等，導致其他居服員怨聲載道，認為督導身為管理者卻不秉公處理，破壞團隊士氣；甚至還有一次做「喘息服務」，這對情侶檔竟在案家服務從上午九時至下午五時，疏於照顧，導致案家包尿布久未更換，幾乎整張床都是尿，最後兩人卻私下與案家和解，才致使家屬未投訴。

更有員工批評，兩人在上班期間「有如進出自家門」，時常一同外出或同時抵達機構，引發同仁不滿，直呼「完全不把制度放在眼裡」。

爆料者提到，蘇姓居服員多次前往案家服務時「未進行服務打卡」，然而衛生局規定居服員到案家前後均需留下打卡紀錄，作為長照補助核銷依據；然而，機構內部卻驚傳該名王姓督導直接「代為打卡」，均以「補登」註記，完全沒有足跡紀錄，讓無到場者被認列為已完成服務。此舉不但涉及資料不實，也恐已構成偽造文書。此外，蘇姓居服員疑似被指向案家「自行請假」未提供實際服務，爆料者說，事後可能這對情侶檔已與案家有所「默契」，掩蓋事實。

但最令員工憤怒的是，王姓督導竟於排班時填上其他居服員姓名，但實際服務者卻是其男友，這簡直是以「人頭」冒名。爆料者表示，這已經不是偏袒，是直接冒名詐領補助款。有多名居服員不滿的指出，長照二.○補助皆為公帑，不應成為個人關係上的利益交換，更不應成為私人感情的延伸舞台。

多名知情員工透露，相關情況並非單一事件，而是長期累積，「大家早就看不下去」，擔心若不揭發，機構將陷入更大風險。該機構內部人士強調，督導若為情侶檔製造有利紀錄、代打卡、冒名出勤，不但影響服務品質，更已涉及法律問題，包括刑法偽造文書罪、詐欺罪、涉嫌詐領長照補助款等行政責任。陳情的員工呼籲高市府衛生局應立即介入稽查，將相關資料比對打卡紀錄、GPS軌跡及案家回報，以釐清是否確有不法。

多名內部員工痛批，長照二.○的制度是為銀髮族與需要照護的家屬而設，「不能被少數不肖督導與居服員糟蹋」，若機構管理層無法自清，主管機關就應主動介入、查明是否有不當得利情事；目前相關爆料內容已引起地方社福圈討論，外界期待衛生局能儘速展開行政調查。

衛生局說明如下：一、針對媒體報導所指該長照機構涉偽造資料、虛報及詐領補助款等違規情形，目前尚未接獲相關陳情，已即刻啟動調查程序，以釐清事實。若經查證有上述違規，將依法追討相關費用，並視情節予以暫停派案、終止服務契約等處分，必要時移送司法機關偵辦。二、另查，該長照機構今年曾遭勞工局查獲違反勞動法規並依法裁罰，且有未依約定時間提供長照服務之情事，該局已依契約規定，分別予以停派新案一個月及記點一點處分。三、該局再次呼籲各長照服務機構，務必遵守相關法規，共同維護長照服務品質與公共資源之正當使用。