高雄市動保處攜手鳳邑開漳聖王廟推「好伴平安」 守護毛孩一輩子

為推廣飼主責任與動物防疫觀念，高雄市動物保護處於今（四）日上午，攜手鳳山區重要信仰中心、已有二百多年歷史的「鳳邑開漳聖王廟」，共同推出結合在地信仰文化與動物保護防疫理念的聯名符袋「好伴平安」，透過「神明保佑（心靈）」與「保護防疫（實際）」雙管齊下，讓守護毛孩成為日常生活中自然的一部分。(見圖)

鳳邑開漳聖王廟為鳳山四大古廟之一，長年庇佑地方居民平安順遂；而動保處則致力於推動動物保護教育、寵物登記等飼主責任政策。這次跨界合作，正是希望透過民眾熟悉且信任的信仰力量，將動物保護與生命教育理念，溫柔地融入民眾生活。

這次聯名符袋取名為「好伴」，象徵寵物是人類最好的陪伴（Good Partner），也取「好半」之意，代表毛孩是我們生命中重要的一半；符袋設計融合鳳邑開漳聖王廟常見的吉祥紅色系與動保處識別意象，外觀莊重溫暖，同時兼具實用功能。飼主可將每年配發的「狂犬病預防注射證明牌」放入符袋中，不僅避免鐵牌因磨損、碰撞產生聲響的不便，也讓毛孩在外出時，隨身攜帶神明祝福與防疫證明。

動保處表示，隨著寵物成為家庭的重要成員，飼主對毛孩健康與平安的重視程度日益提升；狂犬病為人畜共通傳染病，定期施打疫苗不僅是法律責任，更是守護家人與社區安全的重要行動。期望藉由「好伴平安」符袋的文化魅力，提升民眾主動帶寵物施打疫苗與完成登記的意願，讓防疫觀念更深入人心。

活動當天，現場吸引十多隻「好伴狗狗」於廟埕共同參與象徵祝福的「平安符過爐儀式」，畫面溫馨吸睛，展現信仰文化與現代動物保護政策的創新結合。

高市府農業局姚志旺局長強調，透過與在地信仰中心的合作，讓傳統民俗成為推動現代動保與公共防疫最強的助力，也期待更多民眾一起成為毛孩一輩子的「好伴」；信仰不只是祈求平安，更是一種行動的指引，透過狂犬病疫苗注射與寵物登記等實際作為，讓祝福化為真正的守護，也讓人與動物都能平安生活在這塊土地上。