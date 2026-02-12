高雄市區監理所提醒汽車上路強制險一定要有

▲科技執法設備取締超速違規示意圖。

【記者 王雯玲／高雄 報導】陳先生收到汽車被照相舉發超速的交通違規，因未保強制險，又收到監理機關舉發未保強制險的罰款3,000元，該交通罰單因測速器速限設定錯誤已免罰，陳先生反映強制險罰款也該一併免罰。

高雄市區監理所表示，未保強制險的汽車(含機車、微型電動二輪車)被逕行舉發交通違規，依強保法第50條第2項規定監理機關要併同舉發未保強制險之罰款。超速、未打方向燈、違規停車等是違反「道路交通管理處罰條例」；未保強制險是違反「強制汽車責任保險法」，陳先生受罰之原因有2個事實，違反行政法上2個不同的義務，交通違規雖然經撤銷，但只要汽車有在道路使用之事實，且使用道路之日，未依規定投保有效之強制險，汽車所有人就會被罰款，不受交通違規是否撤銷免罰影響；除非交通違規誤植車號，確實沒有使用道路，才會撤銷強制險罰款。

高雄市區監理所提醒強制險不可中斷，在到期日前2個月內即可向保險公司續保，如不知保險何時到期，可上網查詢有效電子式保險證(https://ecard.cali.org.tw/)，為維護自身權益，避免違規受罰，汽車使用道路前，包括停放在道路上，務必先確認有無投保強制險，荷包才不會失血。（圖／記者王雯玲翻攝）