高雄市區監理所提醒 「機車不改裝 安全有保障」

高雄市區監理所苓雅監理站十六日假高雄市機車商業同業公會舉辦會員大會辦理監理業務宣導，宣導機車常見改裝項目、高齡駕駛、交通安全及監理業務宣導。(見圖)

苓雅監理站今(十七)日提醒，機車常見改裝項目為頭燈變更為LED燈泡、前位置燈變更顏色及使用非原型式排氣管；這些改裝項目依據道路交通安全規則規定如下，機車若要安裝LED，應由機車修理業出具改裝證明文件，其頭燈應使用經車輛型式安全審驗合格之燈具（泡），經公路監理機關頭燈檢驗基準檢驗合格，辦理變更登記，不可任意安裝LED燈泡；機車前位置燈規定為白色或淡黃色，不可變更為其他顏色。

自今年一月一日起，機車應安裝經車輛型式安全審驗合格的原型式排氣管，若更換非原型式排氣管，應使用經環境部噪音管制認證，且能對應該機車型式之排氣管，經公路監理機關檢驗合格，辦理變更登記。

苓雅監理站表示，以上機車常見改裝項目為監理機關聯稽路檢常舉發項目，也是車輛檢驗常見不合格項目，民眾使用機車不可任意改裝其原有規格，若有改裝應經合法程序辦理變更登記，以維行車安全。