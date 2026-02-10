高雄市區監理所督導客運場站發送年前小紅包

【記者 王雯玲／高雄 報導】年節將近，高雄市區監理所於連續假期前夕場站、車輛整備查核之際，發送年前小紅包做為鼓勵，感謝駕駛守護旅客行車安全及乘車舒適的用心。

一趟安全的國道旅程，場站第一線人員親切的提領行李、駕駛人員每趟次發車前的安全叮嚀，讓乘車的民眾得以放心搭乘，確實是辛苦又偉大的工作。

高雄市區監理所表示，每個守護民眾行車安全的運輸業人員，都是功不可沒的一員，感謝客運業基層人員對旅客乘車品質的堅持及運輸安全的重視，春節期間是國道客運業班次密集、勤務繁忙的日子，也先預祝各位駕駛朋友們新年快樂。

春節期間公路局提供多項公共運輸優惠措施，包括國道客運路線享平日優惠或原票價6折以及轉乘優惠等，也請民眾多加利用。（圖／記者王雯玲翻攝）