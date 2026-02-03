高雄市區監理所舉辦高屏地區春節疏運記者會

▲公路局高雄市區監理所、高雄區監理所、南區養護工程分局及南區公路新建工程分局共同舉辦高屏地區春節疏運記者會，提前為春節疏運做足準備。(圖／記者黃守作攝，2026.02.03)

[NOWnews今日新聞] 公路局高雄市區監理所、高雄區監理所、南區養護工程分局及南區公路新建工程分局於今(3)日，在高雄市前金區頂鮮台南擔仔麵餐廳，共同舉辦高屏地區春節疏運記者會，提前為春節疏運做足準備。

▲公路局高雄市區監理所、高雄區監理所、南區養護工程分局及南區公路新建工程分局共同舉辦高屏地區春節疏運記者會，由高雄市區監理所所長劉育麟(站立者)主持。(圖／記者黃守作攝，2026.02.03)

高雄市區監理所、高雄區監理所、南區養護工程分局及南區公路新建工程分局共同舉辦高屏地區春節疏運記者會，是由高雄市區監理所所長劉育麟、高雄區監理所主任鍾秉均、南區養護工程分局副分局長王慶雄、南區公路新建工程分局副分局長賴世寶共同主持，為迎來長達9天的今年農曆新年連續假期，返鄉團圓、走春踏青的旅遊人潮疏運，做足準備，期再創高峰。

高雄市區監理所所長劉育麟在記者會中，說明高屏地區各大觀光景點易壅塞路段之交通管制與替代道路等疏運措施，以及國道客運、公路客運與台灣好行等各項大眾運輸之乘車與轉乘優惠，鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具，在歡喜過年的同時，也能避開塞車之苦。

劉育麟說，在旅客疏運方面，國道客運全面加強運能，高雄－台北、高雄－台中、高雄－桃園及高雄－新營等高雄地區主要長途國道路線，統聯、和欣2家客運業者除原核定的3325班次外，春節連假期間即114年2月13日至2月22日，預計再加開300班次，整體運能提升超過9%，同時要求業者於尖峰時段機動加班，讓旅客候車時間以不超過20分鐘為原則，讓返鄉路途更順暢，期民眾在歡度新年之際也能行得順、玩得安心。

▲高雄市區監理所所長劉育麟致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.02.03)

劉育麟表示，高雄地區春節連續假期期間，義大世界、佛陀紀念館，以及愛河灣燈會、駁二特區與高雄港大港橋開合秀等熱門景點，預期將吸引大量人潮，今年愛河灣燈會「冬日遊樂園」以「超人力霸王」為主題，勢必成為親子與粉絲朝聖熱點，建議民眾市區走春可多搭乘高雄捷運與輕軌，輕鬆前往各大景點，至於跨縣市旅遊也可善用客運服務，避開塞車、玩得更盡興。

▲高雄區監理所秘書室主任鍾秉均致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.02.03)

高雄區監理所秘書室主任鍾秉均指出，屏東縣政府配合春節觀光熱潮，規劃屏東燈節、熱帶農業博覽會、四重溪溫泉季等多項活動，除有活動接駁車外，相關客運業者每日也提供至少142班次服務，高墾線共營路線每日提供234班次以上，【9189】墾丁快線、【9127D】大鵬灣琉球線及【9117B】墾丁機場快線，並已提供中、英、日、韓等多國語言網路預約訂票服務，歡迎民眾搭乘大眾運輸暢遊南台灣。

鍾秉均並提醒，年節團圓聚餐難免小酌，請民眾務必牢記「酒後不開車」，聚餐結束代駕服務、計程車或大眾運輸工具都是您的好選擇，而春節回家團圓、出遊走春之餘，別忘了交通安全，讓新的一年平安、順心。

