高雄市區監理所辦理自用及租賃小客貨車號牌網路公開標售

高雄市區監理所十一月十八至廿日辦理自用小客貨車號牌CAU代碼（第一次標售、標售區間：0001至9999）及租賃小客貨車號牌RFU代碼(第二次標售、標售5577、6677、7788等三付)網路標售，有意競標者請備妥自然人憑證及信用卡或金融卡，加入「監理服務網」會員後即可參與競標。(見圖)

該所今(十二)日提醒，當競標者設定之最高競標金額或出價金額達新臺幣三十萬元時，須先線上轉帳繳交20%(即新臺幣六萬元)之保證金後，始能對該號牌持續出價，若得標後未於規定時間內繳交全部得標金額，則該筆保證金將予以沒收，同時禁止該競標者參與號牌競標及選號資格一年。

為保障權益，投標前請先閱讀投標須知及流程等說明，詳細資料公布於「監理服務網-選號標牌」專區，洽詢電話○七-三六一三一六一分機一○六劉小姐。