高雄市區監理所辦醫師出任務─高齡換照講座

▲交通部公路局高雄市區監理所舉辦醫師出任務─高齡換照講座活動。(圖／高雄市區監理所提供)

[NOWnews今日新聞] 交通部公路局高雄市區監理所於今(24)日，在高雄市凱旋醫院，舉辦醫師出任務─高齡換照講座活動，由專業醫師講解高齡身體機能退化與交通安全的關係，以協助長輩安全用路，照顧長者的交通安全。

▲交通部公路局高雄市區監理所舉辦醫師出任務─高齡換照講座活動，有高齡長輩與會。(圖／高雄市區監理所提供)

高雄市區監理所醫師出任務─高齡換照講座活動，是由高雄市區監理所副所長曾秋蔭率駕駛人管理科科長劉坤讓等人到場解說，有高齡長輩與會，期讓與會每位高齡駕駛自我察覺身體機能，以及感知退化對用路安全的影響。

高雄市區監理所副所長曾秋蔭表示，交通部公路局為讓高齡者更清楚駕駛的健康風險，乃在全國辦理7場醫師出任務─高齡換照講座活動，首場講座於今(24)日在高雄市凱旋醫院舉行，現場邀請凱旋醫院副院長黃敏偉從醫學的專業角度深入淺出講解高齡身體機能退化與交通安全的關係。

▲交通部公路局高雄市區監理所舉辦醫師出任務─高齡換照講座活動，由醫師講解高齡身體機能退化與交通安全的關係。(圖／高雄市區監理所提供)

凱旋醫院副院長黃敏偉說，我國社會快速高齡化，道路安全面臨嚴峻挑戰，明(115)年起70歲以上駕駛要接受體檢與認知評估，政策目的不是限制行動，而是透過專業醫學評估及科學檢測，協助長輩安全用路，照顧長者的交通安全。

活動中由高雄市區監理所人員解說高齡換照以分級關懷、協助安全駕駛的核心理念及高齡換照制度相關內容，並在活動過程中穿插有獎徵答，與民眾親切互動、交流問題，讓與會高齡長輩更加瞭解高齡換照的精神與內容，也對身體退化與交通安全的關聯有更深刻的體認。

高雄市區監理所所長劉育麟指出，我國已邁入高齡社會，高齡換照新制將於115年5月正式實施，屆時駕駛人年滿70歲時，需要辦理換照，通過體格檢查、免費安全教育課程及危險感知體驗後，即可換發駕照，駕照效期至75歲，而75歲以上長輩則維持每3年換照週期，高齡換照不是制度，而是一份關懷與陪伴，要讓每位長輩更安心開車。

