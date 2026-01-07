高雄市區監理所1/12-14辦理營業拖車及微型電動二輪車標售

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市區監理所115年1月12日至14日辦理營業拖車號牌HBF代碼(第1次標售、標售區間:1001至1600)及微型電動二輪車號牌AD代碼(第2次標售、標售77777)網路標售，有意競標者請備妥自然人憑證及信用卡或金融卡，加入「監理服務網」會員後即可參與競標。

該所提醒，當競標者設定之最高競標金額或出價金額達新臺幣30萬元時，須先線上轉帳繳交20%(即新臺幣6萬元)之保證金後，始能對該號牌持續出價，若得標後未於規定時間內繳交全部得標金額，則該筆保證金將予以沒收，同時禁止該競標者參與號牌競標及選號資格1年。

為保障權益，投標前請先閱讀投標須知及流程等說明，詳細資料公布於「監理服務網-選號標牌」專區，洽詢電話：07-3613161分機106劉小姐。（圖／記者王雯玲翻攝）