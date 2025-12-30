高雄市原住民族部落大學年度成果展暨族語推廣。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄市原住民族部落大學舉行一一四年度成果展暨族語推廣活動，十八個課程體驗、五個課程在舞台上以動態歌舞及走秀呈現，族語扎根成果則表揚族語保母及幼兒七組家庭，周邊還有原味市集有美食及農特產品及文創商品，齊聚中央公園，展現原民學習能量。

高雄市原民會表示，一一四年度部落大學共開設四十一門課程，有八百四十二人次參與學習，課程涵蓋原住民文化、產業發展、生活知能及部落相關實務，課程分布於都會區廿四門、原鄉區八門及全區視訊課程九門，兼顧城市與原鄉學習需求，最大特色就是與高雄市立空中大學的合作，結合課程對應，可以取得學分學位。

原民會主委阿布斯指出，目前已有廿二位部大學員取得空大學士學位，其中今年有一位學員自工商管理學系順利畢業，展現部落大學在文化學習之外，也能協助族人取得學歷，這正是高雄市原住民族部落大學超越各縣市的最大特色，完全免學費就有機會完成學歷、取得學位，全國僅高雄才有的學習制度。

高雄空中大學校長陳月瑞表示，高雄空大與高雄市政府原民會長期合作推動部落大學，從文化、族語到產業發展皆兼顧，並指出具原住民身分者修讀高雄空大課程同樣享有免學分費優惠，邀請族人把握機會持續進修、累積實力。