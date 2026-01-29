高雄市各界首長敬軍慰問 提前祝賀佳節

記者孫建屏／高雄報導

為感謝駐軍過去一年來在戰備任務及救災任務的辛勞，高雄市各界首長春節敬軍團昨日在副市長李懷仁率領下，前往陸軍第8軍團指揮部敬軍慰訪，代表市長陳其邁和全體市民表達敬意和謝忱，提前祝賀佳節，也期盼在新的一年風調雨順，與國軍官兵攜手合作，一起打造幸福宜居的高雄。

高雄市各界首長參與今年春節敬軍活動相當熱烈，除了市府所屬單位的民政局、兵役處、旗山區公所、左營菜公里外，包括進出口公會、新進出口公會、商業會、工業會、銀行公會、婦女會、後憲荷松協會、自然生態保育協會等首長，以及雄輝工程有限公司、創世紀再生電池公司等民間企業，由高雄市軍人服務站站長吳俊一陪同慰訪。

8軍團指揮官劉中將感謝李懷仁率各界首長春節敬軍團，在百忙之中前來慰問部隊外，並期盼各界持續支持國防事務，凝聚軍民一心、建立全民國防，共同為守護家園貢獻心力。

李懷仁指出，過去一年國軍在防救災和防疫工作的辛苦及付出，守護市民生命財產的安全，官兵更以精實訓練厚植戰力，捍衛國家安全，國人才能安居樂業；特別安排農曆年前夕前來感謝國軍，為官兵鼓舞士氣。

8軍團慰訪行程後，李懷仁、兵役處長謝健成也先後前往空軍防空部、陸軍43砲指部和特指部特3營，獻上市府和全體市民的關懷及祝福。

高雄市各界首長春節敬軍團昨日慰訪8軍團， 代表市長陳其邁和全體市民表達敬意和謝忱。（8軍團提供）