高雄市嘉義同鄉會慰訪陸軍43砲指部

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者孫建屏／高雄報導

為感謝國軍官兵在國防安全工作中的辛勞付出，高雄市嘉義同鄉會敬軍團昨（9）日由理事長蔡崇銘偕同同鄉會成員，在高雄市軍人服務站站長吳俊一陪同下，慰訪陸軍砲兵第43指揮部，提前致賀端午佳節。

蔡崇銘表示，軍隊是國家的命脈，國家的安全需要國軍防守，社會才能穩固，每當重大災難或民眾有需要時，部隊總是在第一時間投入救災，並協助災後重建工作，讓廣大的市民生命及財產損失降到最低，令人感謝，也特別藉此向戮力戰訓、守護家園的國軍弟兄姊妹們表達敬意與謝忱。

高雄市嘉義同鄉會敬軍團昨日慰訪陸軍砲兵第43指揮部，提前祝賀官兵端午佳節。（高雄市嘉義同鄉會提供）