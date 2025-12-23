高雄市嚴控食安！動保處抽檢畜牧場全數合格 杜絕違法用藥

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】畜禽產品是民眾日常飲食中重要的營養來源之一，為確保市民食用安全，高雄市政府農業局動物保護處持續強化畜牧場端動物用藥安全管理，每年不定期前往牧場進行抽樣檢驗與宣導，從源頭嚴格把關，確保畜禽產品符合食用規範，讓消費者吃得健康、買得安心。

▲動保處獸醫師訪視乳牛場

動保處表示，今（114）年度已完成未上市畜牧場動物用藥抽樣監測作業，共計抽驗家畜場14場、家禽場78場，檢驗結果全數合格，合格率達100%，顯示本市畜牧業者多能確實遵守相關用藥規定，落實自主管理。

▲配合農業部動植物防疫檢疫署針對飼養規模達3萬隻以上之蛋雞場加強抽驗，共增加抽檢22場，結果皆未檢出藥物殘留，顯示大型蛋雞場用藥管理情形良好。

動保處進一步說明，畜牧業者應嚴格遵守《動物用藥品管理法》規定，僅得使用經核准之動物用藥品，不得以農藥或非核准藥品替代動物用藥進行病媒或害蟲防治；畜舍環境防治亦應選用合法、安全的防治方式，避免交叉污染畜禽及其產品，影響食品安全。

此外，配合農業部動植物防疫檢疫署於今年11月底指示，針對飼養規模達3萬隻以上之蛋雞場加強抽驗，共增加抽檢22場，動保處已於12月5日全數完成抽驗，結果皆未檢出藥物殘留，顯示大型蛋雞場用藥管理情形良好。

動保處也提醒，若業者發現家禽疑似染病，應由專業獸醫師親自前往診療，並開立獸醫師處方箋，依指示用藥，確實落實隔離治療、用藥紀錄及遵守停藥期等規定。如畜禽產品經檢驗發現不合格藥物成分，將立即實施全場移動管制，並將相關畜產品查封銷毀，待複檢合格後始得核准上市。正確的飼養管理與合法用藥，不僅可降低業者經濟風險，也能保障消費者食用安全。

動保處處長葉坤松表示，政府的責任在於從源頭把關，督促畜牧業者合法、正確使用動物用藥品，以維護食品安全並促進畜牧產業永續發展。動保處每年均不定期前往畜牧場加強稽查，若查獲違法使用動物用藥或檢出其代謝物殘留，將依法追查來源並從嚴處分，呼籲業者切勿心存僥倖，以免影響產業整體形象與自身權益。

動保處強調，違反動物用藥相關規定者，將依《動物用藥品管理法》處以新臺幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，並公布不合格業者姓名及畜牧場名稱，請畜牧業者共同守護市民健康，攜手打造安全、安心的食安環境。（圖╱高市府農業局動保處提供）