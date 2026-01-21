高雄市國小運動會登場 田徑賽事率先引爆競技熱潮

高雄市國小運動會首面金牌由民族國小六年級盧諠樂以七公尺九三，在女子鉛球項目奪下冠軍。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

一年一度的高雄市國小運動會二十一日在國家體育場開幕，集結全市國小運動菁英同場競技，田徑賽事率先登場，揭開為期多日的運動盛會序幕；開幕首面金牌由民族國小六年級盧諠樂以七公尺九三，在女子鉛球項目奪下冠軍，也為全體參賽選手注入競技士氣。

高雄市國小運動會共舉辦田徑與各單項球類比賽等十二項運動項目，提供全市國小選手展現平時訓練成果的舞台。首先登場的田徑賽事自二十一至二十三日起展開，後續將陸續辦理籃球、排球、桌球等各項比賽。

廣告 廣告

昨天田徑場上頒出的第一面金牌，由民族國小六年級盧諠樂勇奪女子鉛球冠軍；在眾多好手競技，盧諠樂奮力擲出七公尺九三，一舉超越其他選手，也丟出自己最佳的成績，拿到金牌；一直是民族國小巧固球成員的盧諠樂，由於體型與爆發力頗佳，五年級才投入鉛球運動，去年國小運動會初試啼聲，鉛球擲遠甫投入訓練表現尚不亮眼。

另，男子跳高金牌由新甲國小六年級蘇翌翔奪得；蘇翌翔也是五年級開始嘗試跳高，今年運動會開出亮眼成果，成績是一公尺五二，他說未來會會成為跳高優秀選手，也能為國家奪牌。

此外，岡山竹圍國小今年小學運動會也是精銳盡出，在六十、一百與二百賽跑，以及四百與八百女子接力將跑出佳績；其中短跑好手六年級的楊邵棠，去年十一月在屏東縣拿下全國中小學田徑錦標賽六十公尺金牌，今天再以七秒八五第一名闖進六十公尺決賽，將帶領竹圍國中奪得佳績。