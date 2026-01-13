高雄市場初選吊車尾落敗 林岱樺：沒有脫黨的選項

民進黨高雄市長初選結果出爐，未獲提名的立委林岱樺重申，過去她提過會遵從黨的規則，只要制度公平正當，就沒有脫黨、分裂的選項，她將以同樣態度面對結果，並以具體行動協助整合。林岱樺強調「高雄不能輸，民進黨也不能分裂」，第一時間已向獲提名同志表達祝賀，並表示將全力支持黨的提名人，團結對外、打贏2026，讓高雄持續前進。

民進黨立委林岱樺。（資料圖／中天新聞）

林岱樺感謝支持者、志工與工作夥伴一路陪伴，強調初選結果不改服務高雄的初心與承諾。她表示「參與初選，就要尊重制度、遵從黨的規則；只要制度公平正當，就沒有脫黨、分裂的選項」，將以具體行動協助整合。針對後續整隊工作，她強調將盡速致電並拜會獲提名同志，提供這段期間累積的民意回饋與政策資料，在需要之處站上第一線協助。

民進黨高雄市長初選結果出爐。（表／中天新聞）

林岱樺呼籲支持者把心放在一起、把力量放在一起，強調「高雄不能輸，民進黨也不能分裂。市民期待的是更好的產業、更好的照顧、更好的城市治理，不是內耗」。她指出，將以立委身分持續替高雄爭取建設與資源，並把政見會提出的方向帶進立法院與中央決策體系，協助高雄在產業升級、城市安全韌性與照顧政策上持續深化，讓年輕人更敢在高雄追夢、讓長輩更安心、讓家庭更有依靠。

林岱樺表示「選舉或有遺憾，但遺憾不該成為怨懟，我輸的只是一次初選，不會輸掉服務高雄的初心」，再次呼籲各界團結支持黨提名人，共同守住高雄、讓高雄更好。

