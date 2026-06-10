高雄市場青創補助4年投入逾3千萬 143攤商成功轉型圓夢

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高雄市政府持續推動傳統市場活化與青年創業政策，其中深受攤商肯定的「市場青年創業補助計畫」邁入第4年，累計投入超過3,000萬元經費，成功協助143位市場攤商完成轉型升級。高雄市經發局日前舉辦114年度成果交流分享會，邀集受補助攤商分享經營成果，共同見證高雄傳統市場在硬體改善與品牌升級下展現的新風貌。

↑圖說：高雄市經發局主任秘書林玉霞勉勵攤商踴躍把握市府各項行銷與補助資源，為傳統市場注入源源不絕的新活力。（圖片來源：高雄市經發局提供）

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高雄市經發局表示，市府近年積極推動市場環境改善，累計核定經費達9.49億元，完成全市80處公有市場及攤集場改造工程，並完成17處市場耐震補強，為市場轉型奠定良好基礎。其中，「市場青年創業補助計畫」透過資金挹注與經營輔導，鼓勵青年返鄉接班、投入市場創業，也協助既有攤商升級轉型，逐步翻轉民眾對傳統市場的既有印象。

經發局長廖泰翔指出，自114年度起，補助計畫進一步放寬資格，凡設籍高雄市滿半年、年滿18歲且符合條件者，皆可申請最高30萬元補助，補助項目涵蓋營業空間裝修、商品包裝設計及數位服務導入等。從本期成果觀察，參與者涵蓋青年創業者、二代接班人及二度創業者，不同世代共同投入市場經營，其中女性申請人比例高達七成，產業類別更橫跨生鮮蔬果、花卉、肉品、美食、飲品及手工製作等領域，展現市場多元發展活力。

↑圖說：三民第二市場妍婷の店，攤位改造後獲客人讚賞。（圖片來源：高雄市經發局提供）

高雄市公有市場自治總會榮譽理事長李國祥表示，市場是青年創業的重要起點，透過市府輔導與補助資源，許多年輕人得以在市場累積實戰經驗。例如龍華市場知名攤商「尚豪壽司」便憑藉成功經驗拓展至三民第二市場展業，顯示市場不只是生意場，更能成為青年築夢的平台。

在成果發表會中，三民第二市場蔬菜攤「妍婷の店」二代經營者馮妍婷分享，母親過去在市場外經營臨時攤位超過30年，隨著市場完成耐震補強工程，她接棒後正式進駐市場，並於114年申請市場青年創業補助進行攤位改造。翻新後的攤位不僅整體環境更加明亮整潔，也提升顧客購物體驗，獲得不少消費者好評，更吸引年輕族群拍照打卡。她表示，改造後來客數成長約兩成，也帶動周邊攤商主動了解補助計畫，形成市場共同提升的正向循環。

↑圖說：龍華市場禾日水巷販售道地港式點心，改造後整體攤位更有質感。（圖片來源：高雄市經發局提供）

另一位受補助攤商、旗后觀光市場「茗城2店」負責人林建男則指出，面對海鮮乾貨與零嘴市場競爭激烈，他透過補助資源將攤位改造為步入式購物空間，重新規劃商品陳列與動線設計，不僅提升消費舒適度，也吸引更多國內外觀光客進店選購，尤其受到港澳及日本旅客青睞。透過精簡展示與空間優化，不僅凸顯商品特色，也讓每日收攤整理時間縮短近一半，顯著提升經營效率。

經發局表示，「市場青年創業補助計畫」在攤商間建立良好口碑，未來將持續滾動檢討與優化。今年仍採「全齡申請」模式，不論新進駐或既有攤商，只要符合資格皆可提出申請。市府將持續協助攤商改善營業環境、建立品牌識別並導入數位工具，讓傳統市場不只是民眾採買生活所需的場所，更成為青年創業、世代傳承與地方創新的重要基地。

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