高雄市大林蒲遷村進程再推進 住商土地一坪換一坪

（中央社記者林巧璉高雄17日電）高雄市都發局今天表示，大林蒲遷村進程再推進，為落實住商區土地「一坪換一坪」，未來遷村的安置土地也配合變更都市計畫。園區申請設置的法定計畫審議預計今年10月完成。

都發局透過新聞稿表示，市政府與經濟部加速辦理「新材料循環產業園區」申請設置的各項法定程序，包括環境影響評估與都市計畫變更等；同時，為落實「一坪換一坪」承諾，未來安置土地也配合變更都市計畫。

高雄市都市計畫委員會去年10月審議通過位於大林蒲的「新材料循環產業園區」，及位於鳳山與前鎮的遷村安置土地都市計畫變更案；市府也趕在去年底前將計畫報請內政部核定期儘早啟動實質遷村，並帶動新材料產業發展，推升高雄產業轉型效益。

都發局表示，行政院將大林蒲遷村納入經濟部「新材料循環產業園區」計畫，提供遷村所需的法源與財源；因此，與園區申請設置相關的都市計畫、環評與產業園區可行性規劃，均屬法定必要程序，後續計畫送中央部會審議期間，市府將持續與經濟部合作，全力配合審議作業。

都發局說明，為掌握時效，市府自元旦起先行分階段啟動遷村土地價購協議作業，包含宗教設施及宗祠抽籤選地、住商區土地一坪換一坪、農業區土地換高坪特定區建地或領取現金，以及公共設施保留地價購等。

此外，待申請設置計畫核定後，即可接續辦理住商區一坪換一坪抽籤配地、非住商區土地發價，以及發放搬遷後的補償費及獎勵金等實質遷村作業。（編輯：黃世雅）1150117