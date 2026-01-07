高雄市家犬貓絕育補助 創近3年新高
為落實動物保護政策、鼓勵飼主為家中毛孩辦理絕育手術，高市府動物保護處持續推動犬貓絕育補助措施，補助對象涵蓋高雄市市民、動物保護團體、愛心個體戶，以及辦理偏遠地區犬貓絕育巡迴活動之單位；一一四年度合計補助八千四百一十二隻犬貓完成絕育手術，其中高雄市市民申請之家犬貓絕育補助達三千一百九十七隻，創下近三年來同項目最高紀錄，顯示民眾對犬貓絕育與動物保護觀念持續提升。(見圖)
動保處今(七)日說明，經統計近三年高雄市市民犬貓絕育補助數量呈現穩定成長趨勢，一一二年度補助一千九百九十八隻、一一三年度補助二千五百三十二隻、一一四年度提升至三千一百九十七隻，逐年攀升的數據，反映飼主對寵物責任飼養與源頭管理的重視程度明顯提高。
高市府農業局姚志旺局長表示，隨著社會型態與家庭結構轉變，犬貓已逐漸成為家庭成員之一，寵物飼養數量持續增加；加上動物保護意識抬頭，以及相關法規與政策宣導持續推動，越來越多飼主能理解犬貓絕育對於寵物健康、行為管理及整體動物福利的重要性，相關政策執行成果也具體反映在補助數量的成長上。
姚局長也提醒，未絕育的犬貓容易衍生行為偏差、意外繁殖，甚至增加罹患生殖系統疾病的風險，為了毛孩的健康與生活品質，建議飼主儘早為犬貓完成絕育手術；同時，犬貓源頭減量與繁殖控制亦為高雄市動物保護重點工作之一，犬貓絕育不僅是愛護動物的表現，更是飼主應盡的基本責任。
動保處強調，依《動物保護法》規定，除非持有繁殖犬貓之特定寵物業許可證，一般犬、貓飼主皆應替寵物辦理絕育，或依法向動保處提出免絕育或繁殖需求之申報與管理說明，否則將視同違法繁殖，可處新臺幣五萬元以上、二十五萬元以下罰鍰。呼籲飼主務必遵守相關規定，攜手打造友善動物、負責任飼養的城市環境。
