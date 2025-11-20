高雄市少年代表唱出心裡話 天生就是不一樣

11月20日是「國際兒童人11月20日是「國際兒童人權日」，高雄市政府社會局與現任少年代表共同發表反歧視主題曲〈Born to be different｜天生就是不一樣〉，傳達尊重差異、包容多元的價值理念。(圖片來源/高雄市政府社會局)

11月20日是「國際兒童人權日」，高雄市政府社會局與現任少年代表共同發表反歧視主題曲〈Born to be different｜天生就是不一樣〉，兒少以自創音樂作品及音樂錄影帶方式呈現，用自身觀點詮釋《兒童權利公約》（CRC）精神，傳達尊重差異、包容多元的價值理念。

高雄市政府社會局自102年起推動少年代表制度，鼓勵12至未滿18歲的兒少以提案、對話與行動參與公共事務，現任第8屆共33名代表，有自原住民、新住民、身心障礙、家外安置及中低收入等多元背景，具高度代表性。本次主題曲及音樂錄影帶由少年代表親自參與詞曲創作、錄音與影像拍攝，內容融入兒少在生活中對「被看見、被理解」的真實感受，以歌曲為媒介，表達「做自己也能被喜歡」的信念。創作過程中，少年代表表示把自己真正的心情都錄下來，也提及曾被外貌評論、很想分享努力成果卻總是被上貼標籤等等，這些分享轉化成「差異不是距離，而是獨特的風景」的創作來源。

少年代表首次進錄音室錄音時，有人緊張到手心冒汗，有人不停複習旋律，但當燈一亮、麥克風收音，少年代表唱出的聲音卻是無比堅定，「原來我們的故事也可以變成歌。」音樂錄影帶拍攝現場更是滿滿的能量，從開始的拘謹，到後來越來越融入情景，每個孩子都像在鏡頭前找回了自己，彷彿在對世界說：「我們天生就是不一樣，但也值得被喜歡。」

社會局表示透過這支由少年代表共同參與完成的歌曲與音樂錄影帶，讓更多人聽見兒少真誠的聲音，看見他們如何用創意與勇氣，在城市裡留下屬於自己的光。

Born to be different｜天生就是不一樣將於社會局官方Facebook及YouTube頻道發布(https://www.facebook.com/socbu.kcg ，https://www.youtube.com/@kcg4008 )，邀請市民共同聆聽兒少聲音、支持多元共融社會。

(原始連結)





