高雄市府元旦升旗典禮 陳其邁感性致詞"最後一次"

南部中心／曾虹雯、林樹銘 高雄市報導

2026新的一天開始，高雄市政府舉辦盛大的元旦升旗，民進黨參加市長初選的四位參選人全到齊，市長陳其邁感性表示，這是最後一次以高雄市大家長身分出席。而國民黨的參選人柯志恩則是在左營眷村信心喊話，期許明年要在市府升旗。隨著選舉腳步逼近，選戰氣氛也越來越濃厚。

高雄市府元旦升旗典禮 邁邁市長感性致詞「這樣說」

高雄市長陳其邁感性表示，是最後一次以高雄市大家長身分出席元旦升旗典禮。（圖／民視新聞）

高雄市的元旦升旗在文化中心盛大登場，大批市民都湧入現場共同慶祝新的一年，而今年也是市長陳其邁最後一次，以高雄市大家長身分出席升旗典禮。陳其邁說，明年的升旗典禮就換市長了，那也許是在我旁邊的幾位，或者是其他的候選人。任內最後一次主持升旗典禮，民進黨參加市長初選的四位參選人全到齊，把握機會和民眾互動。國民黨的柯志恩則現身左營眷村慶元旦，信心喊話，明年要在市府升旗，柯志恩說，期許我們明年的元旦，我們所有的議員都能跟柯志恩一樣，我們就在高雄市政府舉辦升旗典禮。對此高雄市長擬參選人許智傑說，未來我擔任市長後，一定會邀請柯委員，一起在市府迎接新的一年。

１１５年高雄元旦升旗典禮，民進黨參加市長初選的四位參選人全員到齊。（圖／民視新聞）

以逸待勞的柯志恩意有所指的說，明年要入主高雄市政府，但綠營的四位戰將則表示，元旦升旗應該是不分黨派。高雄市長擬參選人林岱樺說，元旦升旗典禮只要是愛台灣，愛國家我們不分黨派，包括柯志恩立委在內。賴瑞隆則表示，不管是各政黨都能不分彼此，不要分化大家一起努力，來守護我們的高雄。邱議瑩則認為，展現國人團結的時刻，這樣的一個升旗典禮，我們不會特別把它賦予選舉意義。民國115年新的一年開始，隨著縣市長選舉時程逼近，也讓盛大的元旦升旗典禮帶點藍綠選戰的政治氛圍。

