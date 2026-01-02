高雄市府元老幹部異動！水利局長5日起換人做

高雄市政府今（2）日傍晚臨時發布新人事異動案，現任水利局長蔡長展將於5日調任內政部擔任參事一職，原水利局局長職務將由現任副局長蔡易勳代理。蔡長展具備工務、水利專業背景，自高雄市長陳其邁上任後便被指派擔任水利局長，是邁市府團隊中的元老級局處首長，此次調任中央單位獲得市府支持。

高雄市水利局長蔡長展（左）將調任內政部參事。（圖／高雄市水利局）

高雄市政府表示，陳其邁肯定蔡長展對高雄防洪治水建設的貢獻，強調他是具備水利專業的公務同仁。蔡長展在任內完成多座滯洪池建設，改善排水瓶頸及易淹水區域，並配合市府政策推動淨零轉型不遺餘力。

高雄市府期盼蔡長展到內政部後能繼續一展長才，為國家貢獻專業能力。此次人事調整顯示高雄市府團隊與中央單位的人才交流，蔡長展的水利專業將在內政部參事職位上發揮更大影響力。

