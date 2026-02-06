即時中心／温芸萱報導

高雄市政府今（6）日公布最新一波區長人事異動，相關調整將於7日正式生效。市府表示，此次人事調整係依各單位業務推動需求及同仁歷練背景進行通盤考量，透過適才適所的人事布局，期盼持續提升行政效率與市政服務品質。異動名單中，多位現任區長、科長與主秘互調或陞任，包括楠梓、燕巢、岡山、旗津、阿蓮、鳥松、內門、甲仙與六龜等行政區。





區長異動名單如下：原楠梓區長劉文粹調任市府參議；原燕巢區長吳進興調任楠梓區長；原自治行政科長孫筱慈調任燕巢區長；原兵役處副處長張純菁調任岡山區長。

原旗津區長張淑貞調任阿蓮區長；原三民戶主任張安君調任旗津區長；原鳥松區長盧雪紅調任美濃戶主任；原區政監督科長楊純菁調任鳥松區長；原內門區主秘林鴻位陞任內門區長；原甲仙區主秘劉文甲陞任六龜區長。

原文出處：快新聞／高雄市府公布最新人事異動！9區10人調動

