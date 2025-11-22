高雄市府嚴譴陳菁徽栽贓將提告 垃圾山案里長遭民進黨開除黨籍
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
高雄月世界垃圾山偷倒案件持續發酵，針對立法委員陳菁徽發文指稱高雄市長陳其邁力挺涉案男子李有財，高雄市府21日譴責這是惡質抹黑、栽贓嫁禍，將正式提告。同時，民主進步黨高雄市黨部亦祭出最嚴厲處分，以「嚴重違反黨紀與價值」為由，開除涉案李姓男子的黨籍。
相關案件目前由檢調偵辦中，高雄市府說明，陳其邁與該男並無往來，該相片是李姓男子2021年於網路取得後擅自合成，事先並未經市長本人同意。
陳其邁強調，市府對於違法傾倒垃圾的業者，無論其背景或身分，都將「除惡務盡、嚴懲罪犯、絕不寬待」。高雄市府同時指出，對於誣指市長力挺傾倒垃圾的「環保殺手」的相關惡劣言論，已嚴重損害市長名譽，將對不實指控與造謠行為依法提告，以守護清譽。
另一方面，民進黨高雄市黨部也發布聲明，針對媒體報導岡山區碧紅里里長李有財疑涉入燕巢區、田寮區等多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，該黨部已完成初步查證。
聲明指出，李有財過去曾為中國國民黨籍，遭開除後才加入民進黨，但他於2022年參與民進黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉是以無黨籍身分參選里長。
高雄市黨部認為，基於現已掌握資料顯示，李有財涉案內容已嚴重違反民進黨的紀律與價值，為維護黨的形象與社會信任，市黨部將依規定對李有財予以最嚴厲的開除黨籍處分。
照片來源：陳其邁臉書
第3波台南市長初選形象影片 網大讚真實呈現陳亭妃27年的堅持
莊瑞雄、陳瑩成功促成停擺17年政策復辦 賴清德宣布重啟公地放領
