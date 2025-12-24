高雄市府強化跨年維安 陳其邁：相關規劃已納兵推與實兵演練 15

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

針對近日台北捷運發生攻擊事件，高雄市政府全面提升大型活動反恐與治安維護層級。高雄市長陳其邁（24）日於市政會議受訪時表示，跨年晚會及其他人潮密集活動期間，市府已要求加派警力、提高見警率，並強化即時通報與跨機關聯繫機制，確保民眾人身安全與公共場所安全。

陳其邁指出，高雄市府過去即高度重視大型活動的維安工作，去年8月曾針對世運主場館舉辦大型演唱會時，與國土安全辦公室合作辦理反恐及重大維安事件演練。今年跨年期間，警方除全面提升警力部署外，也將透過優勢警力調度、即時通報及區域聯防等機制，確保活動順利進行。相關規劃均已納入兵棋推演與實兵演練程序。

高雄市警察局長林炎田進一步說明，警方針對大型活動及演唱會已建立完善的安全維護機制，並與主辦單位密切合作落實各項安全措施。日前已召開警衛及協調會議，針對任務分工、情境模擬與應變處置進行完整部署。

林炎田指出，警方於23日下午在夢時代廣場及捷運凱旋站實施實兵演練，模擬大型活動現場突發持械滋擾與捷運通道內煙霧彈攻擊等情境。此次演練首度大量運用空拍機進行360度全方位監控與蒐證，強化整體警戒能力。

為確保大眾運輸安全與跨年晚會順利進行，警方近日完成全市交通場站與跨年活動維安沙盤推演，採取「警民合作、場站聯防」策略，整合警力與民力資源。

此次亦首度運用空拍機、手臂盾牌及360度球型攝影機等新式裝備，藉精確兵推演練強化人潮聚集區的應變能力。自12月19日起，警察局全面提升維安工作，針對捷運39站、輕軌38站、火車站18站及公車轉運站8處統合警力執行勤務，截至23日止，已動員建制警力6198人次、支援警力80人次。

此外，陳其邁也特別提醒，年底將至，尾牙及飲宴活動頻繁，已責成相關單位加強酒駕取締與宣導。隨著氣溫下降，他亦要求各局處加強提醒民眾注意用電安全與瓦斯熱水器通風，並提高防火與居家安全意識，確保市民生命財產安全。

