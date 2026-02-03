高雄市府推雙補助計畫 助扣件產業全球布局

（中央社記者林巧璉高雄3日電）高雄市長陳其邁表示，高雄是扣件及金屬製造重要聚落，呼籲中央爭取調降扣件輸美關稅。市府也啟動配套措施，包括「輔導產業升級轉型補助計畫」及「協助拓展國際多元通路計畫」。

陳其邁今天上午主持市政會議，並邀請產業專家分析美國「對等關稅」政策，以及鋼、鋁、銅與其衍生品適用232條款50%關稅，對高雄扣件等出口導向產業可能帶來的影響。

陳其邁說，市府已啟動配套措施，並將陸續推出「輔導產業升級轉型補助計畫」及「協助拓展國際多元通路計畫」，協助業者分散市場風險、輔導產業升級轉型，強化整體國際競爭力。2項計畫將於議會完成預算審議後公告實施。

陳其邁表示，高雄是重要的扣件及金屬製造聚落，相關產業長期深耕美國市場，呼籲中央採納扣件產業訴求，在後續台美經貿協商中爭取調降扣件輸美關稅。

陳其邁表示，行政院日前公布台美關稅談判總結，確認對等關稅15%不疊加，並成功爭取半導體及其衍生品、汽車與航空零組件等多項232關稅最優惠待遇，不僅對台灣高科技與先進製造產業發展帶來正面助益，也讓傳統產業得以與日、韓及歐盟站在相對公平的競爭起跑點。

陳其邁宣布，受影響業者可透過升級轉型補助計畫，加速導入數位工具與智慧製造應用，朝高值化產品發展；並藉由拓展國際多元通路計畫，支持業者與工商團體參與國際實體展會，強化國際曝光度，分散單一市場風險，提升出口市場多元化。

高雄市經發局長廖泰翔表示，高雄扣件產業在全球供應鏈中具關鍵地位，此次專案計畫針對受關稅衝擊產業，在升級轉型補助計畫中，將依企業轉型深度與合作模式分級設計，兼顧深度示範、創新導入與普及推動3大目標，發揮產業升級引導與廣泛扶植的政策效益。

針對拓展國際多元通路計畫，廖泰翔說，補助業者赴海外實體展會的攤位租金及裝潢費用，並依個別業者參展或工商團體組團參展，提供不同額度補助，協助業者加速布局全球市場，分散貿易風險。（編輯：李淑華）1150203