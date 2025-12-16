高雄市府攜手軍方 改建柴山阻水牆

去年凱米及山陀兒颱風重創高雄，柴山老舊磚牆崩塌，造成鼓山三路、內惟美術館豪宅區一帶嚴重淹水，地方苦不堪言，為此高市府與軍方合作完成改建1062公尺阻水牆，強化防洪。台東太麻里溪則因鳳凰颱風及豪雨，今年兩度溢堤，香蘭村20餘戶一度拉警報，台東縣府已研議部分河段加高堤防因應。

高市府水利局指出，阻水牆工程將鼓山三路至桃子園路間843公尺老舊磚牆全面改建為鋼筋混凝土結構，大幅提升擋水功能。同時針對軍方隊史館後方219公尺矮牆加高30公分，可望有效阻擋柴山坡面逕流與泥砂沖刷。

水利局更在軍區大排內增設控制堰，調節基地排水出流量，減輕桃子園路雨水箱涵負擔，並清除營區滯洪沉砂池約2315立方公尺淤積土方，全面強化區域防災能力。鼓山三路224巷至桃子園路段人行道地磚老舊下陷，危及行人安全，也一併改善。

不過，高市議員簡煥宗表示，今年丹娜絲颱風時圍牆外仍出現短暫積淹水，這與建榮大排和陸軍彈藥庫的水土保持問題有很大關係。對此，水利局將協助軍方推動水保，另向中央爭取3750萬元經費，規畫新設6處攔砂壩、2處沉砂滯洪池，已完成設計，盼藉此改善區域淹水問題。

另台東太麻里溪上月因鳳凰颱風連日降雨發生兩度溢堤，嚴重危及香蘭村20餘戶居民，甚至進場疏濬的工程車也受困泥水中，縣府獲報緊急調派怪手及太空包搶修，所幸未危及村民家園。

台東縣議員章正輝表示，南迴地區自土坂、金崙至太麻里溪等多條溪流皆因山區地質不穩、崩塌頻繁，土石量大，不斷墊高河床，只要雨勢稍大就容易溢流，僅靠例行清淤難以治本，建議參考北市等地防洪牆作法。

縣府建設處長蔡勝雄回應，溢堤河段已請水利技師檢討，部分區段會評估加高堤防，防洪牆作法也會一併研議；嘉蘭地區已完成防洪牆工程，考量全面加高堤防經費過於龐大，後續將依各河段條件，滾動檢討防洪對策。