高雄市府攜手軍方 重建柴山阻水牆

113年凱米及山陀兒颱風接連侵襲，高雄市柴山地區因強降雨夾帶大量泥砂沖刷坡地，致使軍方既有阻水功能的老舊磚牆多處破損傾倒，且時逢大潮排水不易，導致桃子園路、逢甲路及內惟美術館周邊地區出現積淹水情形。高雄市政府水利局向中央爭取經費，協調軍方合力，推動鋼筋混凝土阻水牆改建，確保周邊社區不再因阻水牆破損而有積淹水情形。

鼓山三路擋土牆人行道已完成現況 。（圖／高雄市政府）

本次工程自鼓山三路至桃子園路間，將原約843公尺老舊磚牆全面改建為鋼筋混凝土阻水牆，提升結構強度與擋水功能；同時針對軍方隊史館後方219公尺矮牆加高30公分，整體改善長度達1,062公尺，可有效阻擋柴山坡面逕流與泥砂沖刷，並於軍區大排內設置控制堰控制基地排水出流量，減輕桃子園路雨水箱涵負擔。另於營區內滯洪沉砂池清除約2,315立方公尺淤積土方，提升排水效率並降低鼓山三路、桃子園路及內惟美術館一帶的淹水風險，強化整體防災韌性。

廣告 廣告

鼓山三路擋土牆人行道植栽模擬圖 。（圖／高雄市政府）

施工期間，水利局並同步發現鼓山三路224巷至桃子園路段人行道多處地磚老舊下陷，影響行人安全，為避免二次施工，再爭取市府經費將人行道改善工程納入一併辦理。該段人行道全長約620公尺、寬約3公尺，採PC刷毛鋪面並增植喬木，兼顧人行安全與環境美化。

為長期改善軍方柴山坡地內大量逕流與土砂下移，影響平地排水系統，水利局協助軍方推動水土保持方案，另向中央爭取3,750萬元，新設6處攔砂壩與2處沉砂滯洪池，已完成設計。

延伸閱讀

60年一遇「赤馬紅羊劫」必有大劫？命理師：面臨極端改變

被吃到飽耽誤的文具店？她吃饗 A Joy被「一枝筆」驚豔

台中清潔隊班長「神器」水溝救手機 他竟是25年前軍中同袍