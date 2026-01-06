高雄市府：多元管道提醒農、漁民加強防寒措施

（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄市政府農業局及海洋局今天表示，農、漁業雖未傳出災損，但已透過簡訊、影音頻道YouTube等多元管道提醒農、漁民加強防寒措施。

交通部中央氣象署上午更新低溫特報，高雄等縣市下午到明天晚間須留意攝氏10度以下低溫發生。

農業局告訴中央社記者，已透過YouTube「高雄農來訊」提醒農民這週要注意低溫，農務務必保暖。目前正值水稻苗期，田區可適度放水，以利維持溫度；花果期蓮霧注意低溫，必要時可補注地下水，提高環境溫度。

農業局提醒農民，如果有災損，務必通報公所，農業局會持續關注，適時爭取救助，減輕農民損失。

海洋局透過簡訊等提醒漁民留意氣象署最新預報及加強防寒措施，如於北面設防風棚及加高魚塭水位，視情況預先搶收，注意自身安全與保暖。

海洋局表示，養殖業者可於魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備。低溫期間儘量避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，應暫停投餌及不要無謂開關水車，另在氣溫回升、暖和時，視情況再酌投飼料。

海洋局說，應注意水溫降低速度，低於15度時應採緊急措施，如加溫以提高水溫，減輕養殖物受寒死亡。低溫與寒流過後，應馬上撿除浮於水面魚體，防止水質惡化。如果有災情，可儘速通報魚塭所在地區公所。（編輯：李明宗）1150106