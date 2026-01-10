高雄市房屋租金中位數小漲 左營區租金最高

高雄市租金最高的是左營區。(記者侯承旭攝)

〔記者侯承旭／高雄報導〕內政部公布去年下半年租金調查，全國的租金總價中位數為8500元，與去年上半年相同，高雄市租金中位數為7750元，則是微幅上揚。

根據內政部的數據，去年下半年租金中位數最高的是新北市達1萬3000元，其次是台北市1萬2500元，高雄市則是7750元，在六都中僅高於台南市的7000元；與去年上半年相比，高雄市租金微幅上漲了250元、漲幅3.3%。

若以高雄市的行政區分析，去年下半年租金中位數最高的是左營區達1萬1000元，其餘租金較高的行政區還有橋頭區1萬元、仁武區9000元、鳳山區9000元、前鎮區8500元。左營區因具備高鐵、台鐵、捷運等交通優勢，加上商業機能健全，造就租金居高不下，整戶(層)租金中位數為1萬5000萬元、獨立套房1萬元、分租雅房7000元。

學生族群最關心的大專院校周邊租金，以高雄市區幾所大學一公里內分析，位於文化中心旁的高雄師範大學租金中位數達8000元最貴，其次是三民區的高醫大學與高雄應用科大租金中位數都是7000元，鼓山區中山大學租金中位數則是5600元。

