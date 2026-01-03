高雄市持續補助弱勢嬰幼兒腸病毒及輪狀病毒疫苗 即日起合約醫療院所開打

高市府為守護嬰幼兒健康，期能降低傳染病重症風險以減輕弱勢家庭照護負擔，今年延續全額補助弱勢嬰幼兒接種腸病毒71型疫苗及口服輪狀病度疫苗，即日起至十二月廿日（或經費用罄前），設籍高雄市符合補助接種對象的低收入戶、收容安置機構或原住民嬰幼兒，請家長攜帶指定文件安排指定合約醫療院所完成疫苗接種。(見圖)

衛生局今(三)日說明，嬰幼兒為傳染病防治中最需優先保護的高風險族群，尤其感染腸病毒71型易引起神經系統併發症及重症，病程發展快速，致死率高，而輪狀病毒為五歲以下幼兒腸胃炎主因之一，幼兒感染易導致嚴重水瀉需住院；也因此去年開始補助弱勢嬰幼兒疫苗施打，降低病毒感染機率及感染後發展為重症、產生併發症風險，有助減輕家庭照護負擔與醫療支出，提升整體公共衛生效益及維持社會照護體系穩定。

今年的補助接種計畫對象為設籍高雄市，出生二個月至二歲以下，且列為低收入戶或收容安置機構嬰幼兒，補助接種二至三劑「腸病毒71型疫苗」；另設籍高雄市，出生滿六週至三十二週內，且列為低收入戶或原住民之嬰幼兒，補助接種二至三劑「口服輪狀病毒疫苗」，補助時間為即日起至十二月廿日（或補助經費用罄）。

衛生局提醒，請符合補助資格之嬰幼兒家長於計畫期間攜帶戶口名簿或戶籍謄本影本、低收入戶證明影本（如適用）、兒童健康手冊及健保卡，安排嬰幼兒至高雄市指定合約醫療院所完成疫苗接種。

此外，根據衛生福利部疾病管制署政策，公費新冠疫苗自今年即日起至二月廿八日止，擴大至滿六個月以上且尚未接種之民眾皆可接種本季公費莫德納LP.8.1疫苗及Novavax JN.1疫苗兩種廠牌；年滿十二歲以上民眾可擇任一廠牌接種，滿六個月以上至十一歲兒童則僅可接種莫德納疫苗，請尚未接種市民，攜老扶幼一同完成接種，及早建立免疫保護力。

同時，預計一月十五日起成人肺炎鏈球菌疫苗政策升級，單劑新疫苗（PCV20或PCV21）接種將取代原先接種PCV13及PPV23疫苗各一劑方式，僅需接種一劑即可獲得完整保護，接種流程更簡化、保護力更完整；公費接種對象為六十五歲（含）以上長者、五十五至六十四歲原住民、十九至六十四歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象等三類。惟因目前僅PCV20取得國內藥品許可證可提供接種，PCV21將待取得藥證後納入接種。

衛生局提醒，疫苗接種是預防傳染病最安全且有效的方法，相關疫苗合約醫療院所及接種資訊可至衛生局官網查詢：腸病毒71型疫苗及口服輪狀病毒疫苗（https://gov.tw/B5q）、新冠疫苗（https://gov.tw/qmd）及肺炎鏈球菌（https://gov.tw/e8e）。