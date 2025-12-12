高雄市推動機構內倡導關懷服務 倡導員為弱勢住民發聲解心聲
臺灣高齡化腳步越來越快，伴隨著少子化、人口外移等社會現象，機構內失依失能的老人比例也越來越高；有些長輩因身體機能退化與限制導致自尊降低，有些則是失去了家人或朋友的陪伴而產生失落及孤寂感，無望和憂鬱的心情，漸漸奪走了他們的笑容，也在無形中侵蝕了健康，甚至使他們放棄了發聲的機會。高市府社會局結合民間團體培訓倡導員，擔任住民的陪伴者、傾聽者與協調者，讓每一位住民即使無家屬在側，也能感受到被尊重、被理解。(見圖)
社會局今(十二)日說明，為提升老人福利機構住民的生活品質與照護尊嚴，社會局自一○六年起運用衛生福利部公益彩券回饋金之資源，積極推動「機構老人獨立倡導關懷服務」，結合中立第三方團體（目前由社團法人高雄市亞鐳慈善會承辦）培訓專業倡導員擔任住民的權益守護者與心聲陪伴者，協助長輩在機構中安心表達意見、參與決策，猶如家屬般在身邊照看，讓照顧更有人情味。截至今年十一月，高雄市合作的老福機構達二十九間，共培訓二十九名倡導員持續服務一百五十九位機構內弱勢住民，服務人次達一千九百三十人次。
李奶奶早年是工廠女工，未婚也無子女，卻因為過勞中風導致生活無法自理，輾轉安置到機構，身體狀況每況愈下，對生活也越來越無望，也鮮少有人能與她說話，導致李奶奶心情越來越鬱悶；後來在倡導員長期陪伴下，李奶奶逐漸打開心房，願意對倡導員說話並且一起參加機構活動。某天，她詢問倡導員能不能把她當家人，叫她一聲「媽媽」，倡導員欣然接受，此後李奶奶都會很期待倡導員前往探望她，倡導員也把李奶奶當成家人般的照顧陪伴，讓她擁有最渴望的溫暖關懷。
倡導員透過定期訪談、協助溝通及轉介支持資源，幫助住民處理生活上的疑難與情緒困擾，也作為住民與機構之間的橋樑，促進雙向理解與合作；該服務不僅需要倡導員用心投入，也需要合作機構積極協助，高雄市財團法人高雄市私立萃文書院社會福利慈善事業基金會附設高雄市私立萃文佛恩養護院、財團法人高雄市私立聖和社會福利慈善事業基金會附設高雄市私立聖和老人長期照顧中心及高雄市私立日光樂家老人長期照顧中心（養護型），分別於一○九年、一一一年及一一四年榮獲中華民國老人福利推動聯盟頒發的「優良合作機構」認證；倡導員洪聖富、洪松鏞、張英沼、楊碧雲、袁英華、黃宏熙、黃淯瑄、李淑容、孫美蓉、梁美松及趙婉妘等十一人也陸續榮獲「優良倡導關懷人」的殊榮。
社會局表示，推動獨立倡導不代表機構有問題，而是為了讓照護體系更完整、人性化，補足家庭角色的缺席，並強化住民的生活自主與尊嚴；秉持「以人為本」的服務理念，減少機構內弱勢住民的孤寂感，讓住民覺得生命是有盼望。歡迎有熱忱且具備基礎電腦文書處理的民眾加入「獨立倡導人」行列，一同關懷老人福利機構內的孤獨長輩，意者請洽社團法人高雄市亞鐳慈善會○七-五五六一六六五謝社工諮詢。
