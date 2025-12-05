高雄市推動「防災社區」打造韌性城市！迎戰極端氣候挑戰 守護市民的第一道防線
面對氣候變遷下愈發難以預測的降雨型態，單一防洪措施已難以滿足城市需求。災害風險成為日常的此刻，城市治理也必須同步調整！
防水檔板架設演練
在極端氣候日益嚴峻的背景下，傳統水患治理工程雖然仍具重要性，但已不足以單獨應對強度與頻率不斷增加的挑戰。高雄市政府積極推動防災社區建置，透過社區自主、互助及減災機制，將風險轉化為韌性力量，為市民打造更安全的生活環境。
高雄市自99年起推動防災社區政策，至今已輔導超過40處社區持續運作，涵蓋社區防災地圖、定期演練、科技導入與自主巡查等多元面向外，市府更積極引進智慧感測系統、即時通報平台，提升在地應變效能。
在經濟部水利署113年度評鑑中，高雄市榮獲「績優縣市政府」殊榮，多處社區更脫穎而出：優等社區包括大社區中里林仔邊社區、保社社區、湖內區太爺社區及旗山區大德社區；甲等社區有楠梓區清豐社區、大樹區久堂社區、大樹區大樹新吉庄社區、楠梓區興昌社區、三民區幸福千歲社區；特殊貢獻獎則由大樹區九曲庄內社區與鳳山區文華社區獲得。這些成績不僅展現高雄市在地深耕的努力，也凸顯社區自主與創新模式的具體成果。
高雄市政府表示，未來將持續依循水利署指導方針，強化社區自主應變與跨區合作，並擴大推動防災網絡，打造更具韌性的城市。透過社區與政府的攜手合作，高雄將能在面對極端氣候的挑戰時，展現更強大的應變與復原能力。
（圖片來源：高雄市水利局）
