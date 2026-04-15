高雄市推「海線潮旅行」成團補助 (圖)

[Newtalk新聞] 民眾黨中評會日前開除前立委李貞秀黨籍，黨主席黃國昌還證實她要求金錢補償換取辭不分區，李昨開始接連上親綠政論節目爆破民眾黨，引發討論。民眾黨台北市議員、中評委陳宥丞今（15日）喊話，別再做親痛仇快的事，不要再與撒旦共舞，「可不可以不要再當恐怖情人」。 民眾黨團上午召開「官員行政怠惰十年 甩鍋動物用藥權」記者會，黨團幹事長邱慧洳、立委洪毓祥、台北市議員陳宥丞及張志豪出席。 會後接受媒體聯訪時，媒體提問，怎麼看李貞秀各種放話攻擊民眾黨，稱黃國昌是偽君子，還說自己從頭到尾沒有要拿民眾黨一分錢？陳宥丞停頓了一下說，他每次回答李貞秀的議題，都覺得非常難過，因為自己有多種身份，可以站在以中評委身份來說，中評會委員當時經過2個多小時討論，且看到客觀事實呈現，並有她親自署名的證據。 陳宥丞提到，就如同她在各家綠媒之中所講，她認為有人要為她的辭職付出代價，就是需要給付她、不管是她認定應有的「未來」薪水，或是民眾黨、中華民國欠她的報酬，這是「不動如山的鐵證」。 陳宥丞指出，若站在他個人立場，李貞秀過去也曾經跟大家一起在北院曝曬，一起怒吼，她知道李貞秀在理智時，知道中華民國、尤其是民眾

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