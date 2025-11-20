高雄市政府力挺行政院版《財劃法》 大讚：考量22縣市特性

行政院今（20）日通過院版《財劃法》修正案，高雄市政府發布新聞稿表示，該版本考量22縣市的區域特性進行調整，合理反映高雄市長期承擔重工業的外部成本，對高雄更為公平，符合市民期待。

高雄市長陳其邁資料照。（圖／中天新聞）

高雄市政府指出，行政院版財劃法修正案增加了「產業外部成本」指標，將「工業人口」的貢獻及犧牲納入計算，並以受中高污染事業影響的工廠從業人口數按1.2倍權重計算，是對高雄市長期承擔重工業污染成本的合理補償；此外新增「農林漁牧產值」指標6%，兼顧了糧食安全及國土計畫的需求；同時提高「土地面積」指標至18%，相比立法院上週倉促通過的版本僅有10%，更能反映各縣市治理區域大小的差異，並依土地使用分區進行調整，例如農牧用地及生態保護用地等。

行政院長卓榮泰。（圖／翻攝行政院YT）

高雄市政府認為，此修正案保障了中央分配地方的3大財源（統籌、一般性及計畫型補助），不低於114年水準，穩定的財源分配將有助於地方建設的持續推進，此版本讓中央有能力協助地方，地方有充足自主財源，人民有均等生活品質。

高雄市政府稱，高雄市目前正進入重大建設期，計畫型補助款在114年達到498億元，未來需要行政院版的財劃法保障相關補助不中斷，確保地方建設穩定推進，特別呼籲高雄各黨派立法委員支持行政院版財劃法。

