高雄市政府勞工局辦產訓合作職前訓練班結訓

▲高雄市政府勞工局舉辦產訓合作職前訓練班結訓典禮，由勞工局訓練就業中心主任宋世宏(中)頒獎表揚績優學員，以資鼓勵。(圖／記者黃守作攝，2025.12.30)

[NOWnews今日新聞] 高雄市政府勞工局於今(30)日上午，在勞工局訓練就業中心大寮職訓場域，舉辦114年度第2梯次產訓合作職前訓練班結訓典禮，由勞工局訓練就業中心主任宋世宏頒獎表揚績優學員，勞工局局長江健興並期勉與會學員面對困難勇於挑戰，展翅迎接職涯新旅程。

▲高雄市政府勞工局舉辦產訓合作職前訓練班結訓典禮，有137位學員與會。(圖／記者黃守作攝，2025.12.30)

高雄市政府勞工局114年度第2梯次產訓合作職前訓練班結訓典禮，是由勞工局局長江健興與訓練就業中心主任宋世宏共同主持，有137位學員與會。

▲高雄市政府勞工局局長江健興致詞。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局局長江健興表示，首先恭喜學員們即將展翅迎接職涯新旅程，期許面對未來新的職涯階段，要相信自己的能力，不要害怕挑戰和困難，他說，學員們受訓期間透過每天累積的努力與進步，就是在為技能扎根打基礎，讓未來可以更穩、更有力量。

江健興說，現今職場環境變化快速，在產訓班學到的，不只是一項技能，還包括面對變化與困難的勇氣及韌性，勉勵學員持續學習，不論是就業、轉職、創業，甚至跨領域發展，都能以此一成果為起點，勇敢去挑戰、去實踐未來的夢想與目標，讓技能成為未來的發電機，在職場上重新啟動，綻放自我光彩。

勞工局訓練就業中心主任宋世宏指出，勞工局訓練就業中心不斷透過參訪與媒合機制，輔導學員提升職涯認知，並獲得企業聘僱邀約，訓後可以直接進入就業市場，迎向職涯新旅程。

▲高雄市政府勞工局訓練就業中心主任宋世宏致詞。(圖／記者黃守作攝，2025.12.30)

宋世宏並指出，勞工局115年度產訓合作職前訓練班第1梯次已開始受理報名，水電職組有水電裝修實務、水電配管實務及水電配電實務，餐飲職類有輕食餐飲實務、食品烘焙、地方風味小吃，還有汽機車修護與美髮設計師養成等共8班，歡迎待業或失業的民眾到勞工局各就業服務站洽詢，或上網訓練就業中心網站線上報名。

