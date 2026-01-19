高雄市政府攜手全家便利商店 推超人力霸王商品

記者古可絜／綜合報導

「2026 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」將於2月7日在愛河灣及高雄港16-18號碼頭盛大登場。高雄市政府觀光局再度攜手全家便利商店，共同與60週年跨世代人氣IP「超人力霸王」聯名，推出Let's Café、Let’s Tea專屬杯身、Q萌可愛的「超人力霸王造型杯塞」，以及夜間賞燈必備「造型拍拍燈手環」，邀請全臺民眾與超人力霸王大小粉絲們，一起帶著「光」的力量，點亮2026高雄冬日遊樂園。

「全家便利商店」已連續3年響應高雄冬日遊樂園活動，推出限量聯名商品，2月4日起率先推出Let's Café、Let's Tea專屬聯名杯身，杯身設計共有2款風格，「帥氣電影海報風格」以浩瀚星河為背景，初代超人力霸王與超人力霸王迪卡擺出經典戰鬥姿勢，象徵守護城市光景；「超萌可愛Q版風格」，則以明亮藍天與童趣畫風呈現，初代與迪卡兩位超人力霸王與怪獸一同在高雄現身，呼應高雄冬日遊樂園的歡樂意象。

每年必收藏限定款造型杯塞將於2月11日接力登場，初代超人力霸王與超人力霸王迪卡Q版造型，不僅可作為杯塞，更附有掛繩設計，可秒變隨身吊飾。此外，為共同營造元宵節慶氛圍，全家也將配合推出「超人力霸王造型拍拍燈手環」作為活動壓軸，以發光設計結合手環穿戴形式，增添夜間賞燈與城市漫遊的趣味體驗。

全家便利商店補充，2月4日至3月3日全臺店舖將推出聯名杯身、杯塞及拍拍燈手環。2月4日起，凡購買大杯Let's Café或Let's Tea即可隨機獲得聯名杯款；第二波聯名周邊「超人力霸王造型杯塞」於2月11日登場，凡購買任2杯Let's Café或Let's Tea飲品，即可加價59元入手。2月27日至3月3日，即元宵節前一週，將推出「超人力霸王造型拍拍燈手環」，只要於店舖購買指定商品，單筆消費滿688元即可免費獲得。

「超人力霸王造型拍拍燈手環」作為活動壓軸，以發光設計結合手環穿戴形式，增添夜間賞燈與城市漫遊的趣味體驗。（高雄市觀光局提供）

每年必收藏限定款造型杯塞將於2月11日接力登場，初代超人力霸王與超人力霸王迪卡Q版造型，不僅可作為杯塞，更附有掛繩設計，可秒變隨身吊飾。（高雄市觀光局提供）

高雄市政府觀光局攜手全家便利商店，共同與60週年跨世代人氣IP「超人力霸王」聯名。（高雄市觀光局提供）