高雄市政府海洋局舉辦大海開吃行銷高雄海味

▲高雄市政府海洋局舉辦大海開吃活動，以推廣高雄漁產，行銷高雄海味。(圖／記者黃守作攝，2025.10.30)

[NOWnews今日新聞] 高雄市政府海洋局於30日，在高雄市政府鳳山行政中心廣場，舉辦大海開吃活動行銷記者會，高雄市長陳其邁宣布自11月起，從高雄彌陀率先起跑，永新、興達港、蚵子寮及前鎮、林園等六大漁港，聯手接力開吃，以推廣高雄優質漁產，展現高雄港都漁港新風貌。

高雄市政府海洋局舉辦大海開吃活動行銷記者會，是由高雄市長陳其邁主持，高雄市政府海洋局局長石慶豐、民政局局長閻青智、高雄市議會議長康裕成、市議員張漢忠、邱俊憲、陳慧文、林智鴻等民意代表，以及高雄區漁會理事長黃一茂、小港區漁會理事長楊景富等漁業界和各機關團體代表與會。

▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／記者黃守作攝，2025.10.30)

高雄市長陳其邁表示，高雄漁業的總產值，包括近海與遠洋漁業，佔全台灣總產值約50%，其中遠洋漁業更高達全國約90%，而沿著高雄的海岸線，從茄萣、永安、彌陀、梓官，一直到市區的前鎮與林園等地，各地均設置具有特色的漁港，形成高雄多樣而豐富的海洋產業景觀。

陳其邁說，高雄不僅是漁業重鎮，更是美食愛好者的天堂，從亞灣到沿海各大漁港，民眾不僅能欣賞港灣風光，感受濃厚的海洋文化，還能品嚐最新鮮的漁獲與各式在地海鮮料理，他說，之前與日方交流時，特別選用高雄的烏魚子作為伴手禮，另外還有秋刀魚也非常美味，歡迎所有市民朋友踴躍參加「大海開吃」，保證滿載而歸。

陳其邁在會中，並細數高雄海線美味，梓官最多現撈仔，彌陀有平價美食虱目魚，永安是石斑魚的故鄉，產量台灣第一，現在包裝方便、輕鬆下鍋，料理包即開即享，每當美食外交時，他都送上茄萣烏魚子，已成為指定伴手禮，還能空運外銷，在高雄有豐足的水果及海產，生活在高雄十分幸福。

高雄區漁會理事長黃一茂則歡迎民眾到高雄港都參與在地海鮮嘉年華及漁村文化體驗活動，海線從彌陀一路大口享受最鮮美的海味，欣賞迷人沿海風光，感受高雄人的氣魄、霸氣與熱情。

▲高雄市政府海洋局舉辦大海開吃活動，現場展示高雄漁產，以行銷高雄海味。(圖／記者黃守作攝，2025.10.30)

海洋局長石慶豐指出，大海開吃活動，11月8日至9日由彌陀漁港首先開吃，11月15日至16日永安永新漁港接棒，緊接著11月29日由興達港漁港，12月6日至7日梓官蚵子寮漁港美味壓軸，12月13日至14日由前鎮漁港接力舉辦。

