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高雄市政府與三家科技企業簽署進駐棧參庫合作意向書。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

PIER F棧參庫九日再迎來新一波企業布局，高雄市政府與三家科技企業簽署進駐棧?庫合作意向書，共同為高雄人工智慧與科技產業注入新動能，也使高雄港香蕉碼頭蛻變成創新引擎，成為高雄智慧科技新樞紐。

這三家新進駐的廠商是具備半導體上游關鍵EDA與IC設計技術實力的擷發科技、掌握3D地理資訊系統核心技術並應用於智慧城市，以及無人機領域的藏識科技，還有專精邊緣人工智慧與智慧船舶技術的摯陞數位科技。

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高雄市長陳其邁表示，PIER F棧參庫自一一四年十二月啟用以來，已成功吸引企業進駐，港區倉庫承載著城市從農業時代邁向工業時代的發展軌跡與集體記憶，近年在高雄市政府與台灣港務公司攜手推動港區活化下，棧?庫成功由傳統倉儲空間轉型為智慧科技產業聚落，成為高雄推動產業升級與智慧科技發展的重要基地。

擷發科技董事長楊健盟表示，近年積極拓展全球市場，並看好高雄在亞灣2.0及智慧高雄燈塔計畫帶動下，成為南台灣人工智慧與半導體產業重鎮；藏識科技總經理任念志指出，近年積極跨足無人機與智慧載具領域，進駐後將結合高雄完整的產業基礎與實證場域，攜手在地硬體製造商、無人機及人工智慧業者，共同推動智慧載具技術創新與產業應用發展。

摯陞數位科技執行長陳聖文指出，長期聚焦智慧船舶與海事數位轉型，協助航運業提升營運效率，並提供碳排管理、航線最佳化等智慧解決方案， 進駐後除設立研發據點外，也希望善用高雄港灣環境與實證場域，加速創新技術驗證與落地應用。