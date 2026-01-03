高雄市政府高官何建忠涉性侵未成年少女 妻洩密遭解聘送辦

何建忠（右）2023年曾獲得「社會安全網績優督導」肯定，沒想到竟是匹惡狼。（圖：衛福部提供）

高雄市政府衛生局心衛中心執行秘書何建忠以職務之便誘騙高雄市社會局輔導的自殺通報未成年少女，將人帶到摩鐵性侵得逞，檢方偵結後依強制性交、違反個資法提起公訴，求處10年6月重刑；高雄市衛生局回應，案發後第一時間主動解聘何建忠，涉及洩密的何建忠妻子也遭高雄市社會局記2大過解聘，而何建忠違反兒少法第49條，將處最高60萬元罰鍰、公告姓名。

高雄市衛生局說明，何建忠在2018年8月起以約聘人員身分進入高雄市衛生局服務，在得知何建忠涉及案件後就主動查辦，在去年8月9日召開考績會，以何建忠違法執行職務、言行不檢造成不良後果，且嚴重損害機關聲譽等，情節重大記兩大過處分，並依業務約聘人員管理規範，在去年8月11日終止契約、予以解聘。

檢方查出，何建忠遭提告後竟還透過在高雄市社會局家庭防治中心任職的妻子查詢性侵案偵辦進度，何建忠妻子以手機傳訊的方式將警方偵辦內容洩漏給何建忠，高雄市社會局介入調查後，認定情節屬實，認為何建忠妻子違反職務保密原則，已記2大過並予以免職，並移送法辦另案偵辦中，何建忠違反兒少法第49條部分，將處60萬元罰鍰並公布姓名。

高雄市衛生局強調，對違法行為絕不姑息，並持續提供被害者、家屬必要協助及服務；社區心衛中心配合中央社會安全網專案計畫，依據任務、功能屬性，進用約250名專業約聘人員，平時依規定管考，案件發生後內部嚴格整頓，邀請外部專家學者組成專案輔導小組，強化約聘人員內部管理、資安管控與督導機制，保障民眾權益，使類似狀況不再發生。

