高雄市教師(工)會理事長交接 于居正卸任、李雅文接棒

于居正(右二)將高雄市教師(工)會印信移交給新任理事長李雅文(左)。 圖：高雄市教師(工)會/提供

[Newtalk新聞] 高雄市教師會第13、14屆暨高雄市教師職業工會第5、6屆新舊任理事長交接典禮，今(10)日上午，於高雄市教師會會館舉行，由卸任理事長于居正將二會印信移交給新任理事長李雅文。會場除各校會長出席，也有來自主管機關、全國教師會及多個家長團體代表到場觀禮及祝賀，典禮過程簡單、氣氛感人。

于居正發表感言表示，他在教師組織奉獻20年，見證教育環境的巨大變遷，也親身經歷教師運動介入教改的各種風雨與波折，深知教師組織的責任重大及經營組織的辛苦。他感謝多年來協助組織的幹部與基層會長，也鼓勵大家不要氣餒，每個時代都有它的困境與挑戰，但也是展現組織價值與力量的機會，希望大家不忘初心，繼續團結在組織的旗幟下齊心奮鬥。

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新任理事長李雅文致詞表示，她到組織服務僅6年，對教師組織的使命深有所感，她提到當初決定進入組織的心路歷程，正是因為深深體會到外界的風雨對教師職場的巨大影響，必須走出校園，理解政治運作與社會互動的真實樣貌，才能有效參與政策治理。她認為當前的教育紛擾，在於教育治理的各方太多著眼在各自的利益，忘記大家有著更大的共同利益孩子的教育；她認為大多數人都有美好教育的共同盼望，呼籲「教育鐵三角(校長、教師、家長)」能攜手合作，將大家的共同盼望撐大、落實。

與會來賓包括全國教師會理事長侯俊良、勞工局長江健興、教育局專門委員張紋誠、校長協會理事長姜正明、心家長協會理事長林宗賢、各級家長會長協會理事長蔡淑娟、高雄市家長協會理事長羅嘉季，並祝福教師會及教師職業工會在新任理事長帶領下更加茁壯。

侯俊良對高雄市教師(工)會的傳承寄予厚望，特別點出高雄市是教師運動的發源地，高雄市教師(工)會更是教師組織的典範與支柱，對于居正的貢獻表示感謝與敬佩，也對李雅文勇於承擔表示高度肯定，期待在新舊任理事長戮力合作下，高雄市教師(工)會能為低迷的教育環境開創新局，重建教師組織的榮光。

高雄市教師會與高雄市教師職業工會，是深耕在地、維護教師勞動權益與教學專業的指標性組織，兩會採聯合辦公，核心理念為捍衛教師人權、提升優質教育及推動社會公義，除為會員爭取法律權益與勞動條件(如督促政府強化教師支持系統)，也提供無一定雇主之兼任、代課或家教老師投保勞健保的服務。

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