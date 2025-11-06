高雄市文化幣消費據點5行政區掛蛋 文化局長：有點難、會再努力

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨籍高市議員鄭孟洳今天指出，文化幣據點分布不均，全高雄市38區有5區完全沒有文化幣消費據點，市府應設法改善；高雄市文化局長王文翠坦言有些行政區設據點有困難，會再努力。

鄭孟洳指出，她去年就關注這情況，質詢後追蹤、發現完全沒有文化幣消費據點的行政區，由前年8個到今年還有5個。

她進一步提到，除了部分行政區完全沒有消費據點，文化部似乎都過度集中在少數行政區，包括左營、苓雅、三民、鹽埕等。

鄭孟洳建議，可考慮多在偏鄉舉辦藝文展演，提供文化幣可使用的機會，甚至行動書店、戶外電影院等多元型式。

王文翠答詢時坦言，曾透過局處、嘗試開發更多的文化幣消費據點，發現比想像中困難很多，但文化局會再努力。

