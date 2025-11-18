高雄市新強薇獅子會捐贈交通車 助力伊甸屏東身障服務

伊甸喜樂小作所位於屏東枋寮，無論家訪、宣導或是接送學員，都非常倚賴車輛。

「因為有愛，偏鄉不遠」，為協助伊甸基金會，服務更多偏鄉地區的身心障礙朋友，──高雄市新強薇獅子會，發揮「佳獅有愛 臻誠服務」的精神，捐贈一輛「身障服務交通車」，提供位在屏東枋寮的伊甸喜樂小作所使用。這台車，捐贈儀式中，獅子會300E-3區總監吳佳臻特別到場，會長陳玉燕，也號召全體獅友共同出席，一起為身心障礙者，送上最溫暖的支持。

在喜樂小作所裡，經常上演學員努力學習的故事。冠冠，便是其中之一。民國105年，他高職畢業後，便來到小作所。他在這學習不同的技能與工作包括代工包裝、手工皂製作，以及參與義賣活動等。多年來，在老師細心訓練下，他已能準確測量重量再包裝物品，並在攪拌皂液時正確計時，這是影響手工皂品質的關鍵步驟。現在的他，已成為老師最信任的小幫手，也是團隊中不可或缺的一份子。在小作所的日子，冠冠一步步累積能力，透過製作手工皂，他從一開始容易焦慮緊張，到逐漸擁有自信心與成就感，讓媽媽從當初的擔心，到現在慢慢轉為放心。

高雄市新強薇獅子看見屏東在地服務需求，捐贈車輛讓服務更安全、便利。

自民國101年起，伊甸陸續在屏東縣東港、林邊、枋寮及恆春，設立「社區日間作業設施」（簡稱小作所）。小作所安排多元學習機會，幫助身心障礙朋友逐步融入社區，也透過相關作業訓練，提升他們的工作能力，為未來進入職場預做準備。不僅幫助他們，一步一步邁向獨立生活，也讓家庭在照顧路上，有更多支持與喘息空間。

枋寮位於屏東偏鄉服務但來回交通始終是一大挑戰。部分服務對象的家人，因各種原因無法接送，只能仰賴小作所一台老車（車齡逾15年）。而這台車除了接送外還需載運作業活動材料，或是支援外出宣導活動，工作十分繁重因車況老舊，除了維修頻率逐年提高，也衍生出安全上的疑慮，新強薇獅子會會長陳玉燕得知此情況後，立即號召獅友共襄盛舉，捐贈一輛新的交通車，確保服務不中斷。陳玉燕表示：「這次串聯獅友們加入傳愛行列，期待能為屏南地區的身障家庭，帶來更便利、更安全的服務環境。」

感謝高雄市新強薇獅子會的支持，讓在地服務能一解燃眉之急。

伊甸屏島區區長許廷安表示：「由衷感謝新強薇獅子會捐車的這份溫暖，不只是解決偏鄉身心障礙朋友交通問題，更是陪伴他們走出家門的重要一步新車不僅拉近了城鄉差距，也帶他們的手工作品走得更遠。幫助他們逐步邁向職場，實現獨立生活。」伊甸邀請您，一同支持身心障礙朋友，讓他們的未來有更多的可能。詳情請上伊甸官網，或撥打捐款專線0800-025-885。

小作所學員在活動中，用熱情太鼓表演，歡迎到訪貴賓。

（資料來源：伊甸基金會）