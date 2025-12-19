高雄市明年度總預算未完成三讀 議長點名市府溝通不足

高雄市議會第4屆第6次定期大會19日閉幕，由於高市府的總預算案尚未審議完畢，將於明年1月12日召開臨時會續審。（任義宇攝）

高雄市議會第4屆第6次定期大會19日閉幕，由於高市府的總預算案尚未審議完畢，將於明年1月12日召開臨時會續審。對此，高市議長康裕成點名高市府與議員溝通不足，加上《財劃法》爭議，導致115年度總預算未能於此會期完成三讀，特別向市民表達歉意，後續將加快腳步完成總預算審議。

康裕成表示，此會期歷時近80天，議會階段性任務告一段落，但因《財政收支劃分法》修法爭議衍生的中央補助款不確定性，以及市府與議員溝通不足，導致115年度總預算未能於這個會期完成三讀，向市民表達歉意，相關預算將於明年1月12日至30日召開第8、9次臨時會續行審議。

廣告 廣告

康裕成強調，未來臨時會市府團隊務必充分準備，提出具體明確規畫，回應議員關切，確保總預算如期、全數通過，使重大建設與施政推動不中斷。此外，這次會期議員關注多項攸關高雄未來發展的重要議題，包括「美濃大峽谷」爭議、田寮月世界垃圾亂象，以及《高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例》修正案等，反映市民對環境保育與城市治理的高度期待。在《財劃法》修法影響下，高雄面臨更嚴峻的財政挑戰，也更加凸顯地方財政自主的重要性。

康裕成提醒，議會中年輕世代議員提出許多具建設性的意見，市府團隊應予以重視與參考，不應僅止於議事廳內的爭辯，更需以具體作為與充分回應展現執行力，期待市府團隊在未來一年交出亮眼成績。

【看原文連結】