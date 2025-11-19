高雄市智慧校園再升級 115學年度三級學校班班配備大型觸控螢幕

為加速智慧校園環境升級，高市府全額自籌4.5億元，將於一一五年四月底前完成全巿三級學校五千間普通教室及資源班教室大型觸控螢幕建置，全面打造符合數位教學需求的互動式智慧教室。(見圖)

高市府教育局今(十九)日說明，大型觸控螢幕建置為高雄市推動智慧校園的重要政策，已於一一四年十一月七及八日在鼓山高中、鼓岩國小完成示範點裝設，建立標準施工流程，並於十一月十一日召開說明會向各校進行作業說明；目前教育局正積極協調廠商到校依序施作，並透過工班彈性調度，加速設備進場與安裝排程，全力趕辦，確保於一一五年四月底前全面完成。

教育局吳立森局長表示，面對AI時代與智慧學習的挑戰，高市府持續投入資源打造更優質的數位學習環境，除全面建置大型觸控螢幕外，一一五年度也將添購五萬台平板載具，期望科技能更深入課堂，帶動多元創新教學，讓高雄校園邁向全面數位化與智慧化。

教育局強調，大型觸控顯示器具備高解析度、直覺互動及可搭配行動載具等特性，可提升課堂互動、協作學習與差異化教學，更協助教師靈活運用多元媒材，營造更豐富的教學情境；為支持教師推動數位學習，一一四年度已辦理一百二十二場相關研習，後續亦將配合設備建置同步安排教師培訓，確保新設備於完成裝設後能立即發揮最大效益。