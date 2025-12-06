高雄市最寬道路 闖紅燈撞2車跨12線車道

白色廂型車被撞到側翻，車頭幾乎全爛。（圖／東森新聞）





高雄最寬的道路中山四路，竟然有駕駛沿金福路來到這麼寬的路口時，未減速直接闖紅燈，撞擊兩部汽車，其中白色廂型車轉了好幾圈側翻在路中，肇事車輛則是撞上機場圍牆才停下來，車子嚴重扭曲變形，排氣管還掉下來，幸好三名駕駛治療後都沒有生命危險，不過肇事駕駛闖紅燈橫跨12線車道，撞擊其他車輛，事後竟說腦筋一片空白，真的是相當離譜。

高雄市中山四路當時綠燈，來來往往的車子相當多，突然有一部車從金福路直接闖紅燈，當場撞上兩部車，撞擊力道之大冒出濃煙，白色廂型車被撞到轉了好幾圈，肇事車輛則是撞到機場圍牆才停下來。

目擊駕駛：「哇，撞到爛掉。」

闖紅燈撞兩車，白色廂型車被撞到側翻，在馬路中間，車頭幾乎被撞爛，肇事車輛側翻在機場圍牆外，車身不但嚴重變形，排氣管還撞到掉出來，路過的駕駛會這麼訝異，其實是因為，發生車禍的中山四路是高雄最寬的道路。

車禍發生時駕駛從金福路，開出來撞上廂型車，貼在機場圍牆上，等於橫跨中山四路的12線車道，中山四路路寬50公尺，道路都這麼寬了，駕駛怎麼會來到路口，連停都沒有停，就直接闖出去呢。

高市交大前鎮分隊小隊長 吳志裕：「發生碰撞後，楊男所駕駛自小客車再碰撞第三方車，林男所駕駛的自小客車，初步研判為一方車闖紅燈，本案詳細肇責將交由交通大隊，進行後續分析研判。」

駕駛事後表示，腦中一片空白，對於自己為何闖紅燈，完全不記得 ，這起車禍還有另一部轎車受波及，幸好三名駕駛送醫治療後，沒有生命危險，也都沒有酒駕。

