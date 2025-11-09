高雄市林園汕尾社區記憶劇場(二)成果展 盛大開展

由文化部、高市府文化局指導，由西汕社區發展協會、黃秀雯主辦及高市圖林園分館協辦的「一一四年高雄市林園汕尾社區記憶劇場(二)成果展」，於八日在林園圖書館盛大開幕；該展覽以「時光裡 旅行汕尾」為主題，透過珍貴的口述歷史訪談紀錄及地方居民自發性影像創作，帶領民眾深入了解汕尾地區獨特的在地文化與生命故事，該展自即日起至十一月廿日於林園分館二樓展出。(見圖)

主辦單位今(九)日說明，該成果展是繼去年社區營造成果的延續與深化，旨在透過鏡頭與文字，捕捉汕尾這塊土地上職人們的生活記憶與情感共振；展出內容精彩多元，重點包括紀錄片<逐潮汕尾：人與海的深情記事＞，深入訪談三位在地技藝人物，包含：膠筏職人劉正忠、電繡漁網黃謝美純及資深捕鰻人吳文明；透過他們在地視角分享住在汕尾這塊土地與海洋共存的珍貴經驗與挑戰。

另外，今年辦理社區攝影工作坊，展出由社區學員親手拍攝的系列作品，透過在地居民的鏡頭，呈現汕尾日常生活的真實面貌與美麗瞬間；現場也展示《汕尾抱抱》電子報刊物，集結社區故事與活動紀錄的精采刊物，為在地文化傳承留下文字紀錄。

文史工作耆老戴健城先生於開幕時表示，文史工作就像傳教一樣，要不斷地把在地的好介紹出去，讓更多的人能認識，感謝主辦單位的用心，讓汕尾這個地方的好被大家看見。

主辦單位強調，希望藉由這次成果展，讓更多人看見汕尾的文化底蘊與人情溫暖，並透過這些真實的生命故事，激發社區居民對自身文化的認同與驕傲；誠摯邀請在地居民與有興趣的民眾前往觀展，一同見證這份屬於林園汕尾的寶貴記憶。