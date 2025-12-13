高雄市桃源里成立獼猴巡守隊 志工結訓投入宣導

（中央社記者林巧璉高雄13日電）壽山（俗稱柴山）是獼猴棲地，但因人類餵食數量增加，導致人猴衝突增多。為宣導人猴共存，社區自主成立「桃源里獼猴巡守隊」，高雄市農業局輔導志工完成「獼猴志工專業訓練」。

高雄市農業局今天舉辦「桃源里獼猴巡守隊」結訓活動，農業局長姚志旺親自頒發12位志工結訓證書，也正式將桃源里巡守隊納入柴山獼猴教育宣導志工隊組織，強化地方巡守與宣導能量。

農業局表示，高雄市柴山獼猴教育宣導志工隊已成軍16年，長期於週末在柴山各登山口向民眾宣導，去年桃源里里長李慶賢主動號召熱心居民組成「桃源里獼猴巡守隊」，增加對外來遊客的柔性勸導，必要時也協助舉證檢舉。

農業局說明，柴山獼猴志工隊長期在週末時，駐點柴山各登山口向民眾宣導「獼猴三不」-「不接觸、不餵食、不干擾」及「食物不外露」等正確觀念，持續協助降低人猴衝突，成效深獲肯定。

農業局今天也在國家自然公園管理處舉辦「壽山巡守志工增能課程」，邀請社團法人中華民國自然步道協會講師戴懿珍分享陽明山人猴衝突現況及多年宣導經驗。

參與志工表示，老師的分享非常實用，讓志工團隊吸收其他縣市志工的寶貴經驗，未來在值勤時能運用更多解說技巧，提升宣導成效。

李慶賢說，近年因部分民眾餵食，導致獼猴慢慢習慣接近人類，更頻繁進入社區覓食，造成多起人猴衝突事件。為改善情況，巡守隊定期在社區巡查與宣導，提醒遊客務必與獼猴保持適當距離、切勿餵食，避免讓獼猴對人類食物產生依賴，進一步降低衝突風險。

姚志旺說，台灣獼猴是台灣特有的原生野生動物，與人類共同生活於同片土地。壽山因長期存在人為餵食問題，導致獼猴失去正常行為，呼籲民眾與獼猴應保持距離。化解人猴衝突是一條長遠之路，感謝志工們多年來的付出與堅持，市府未來將持續與志工夥伴攜手合作，致力打造人猴和平共存的友善環境。（編輯：謝雅竹）1141213