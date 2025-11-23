高雄市榮服處攜手愛心團隊 關懷榮民前輩

記者孫建屏／高雄報導

高雄市岡山區仁壽宮日前舉辦「愛心物資媒合活動」，由地方人士王吟妃師姐愛心團隊提供1,200公斤白米及120份民生物資，高雄市榮服處協力運送物資及整理，並妥善安排地區弱勢榮民、眷前來領取物資，榮民陳義田說：「看到榮服處同仁這麼用心為我們服務，真的很感動，也非常感謝你們的辛勞。」現場氣氛相當溫馨。

王吟妃與家人、好友，長年投入公益服務，秉持「取之社會，用之社會」的初心，從事愛心捐贈活動已逾10年。她表示，在大莊里里長汪建雄及玄皇功德會幹事陳進長牽線下，與高市榮服處合作深具意義，並肯定榮服處同仁在運送、分裝與配送中的專業與熱忱。

廣告 廣告

「過去，我們被守護著，現在英雄老了，換我們來照顧他」，王吟妃也宣布將自115年6月起啟動為期半年的物資接棒計畫，持續協助高雄各區榮民眷屬與弱勢族群。

此次的愛心物資包括衛生紙、罐頭、沙拉油、醬油與生鮮肉品等生活需用品，為讓活動順利進行，榮服處由岡山區輔導員帶隊往返岡山、大寮載運物資，並進行物資整理、分堆、打包及白米分裝等前置準備，也事先通知近40位榮民、眷前來受惠，展現高度效率與團隊精神。

此外，活動亦獲汪建雄、仁壽里里長劉永裕、陳進長及多位社區志工協力提供車輛與人力，使活動順利完成，展現社區互助、共襄善舉的力量。

高市榮服處表示，未來將持續統籌各區資源、人力與物力，深化與民間團體的合作，推動更多跨區性的關懷與物資連結，讓榮民、眷在精神上獲得慰藉、生活上獲得實質支持，共同建構更溫暖的社會網絡。

高雄市榮服處服務團隊與王吟妃師姐（左4）、地方里長及功德會代表在「愛心物資媒合活動」中，展現社區互助、共襄善舉的力量。（高市榮服處提供）

高市榮服處同仁將愛心物資分送弱勢榮民、眷，也讓他們在精神上獲得慰藉。（高市榮服處提供）