高雄市榮服處春節前夕拜會八軍團 強化合作交流

農曆春節將屆，為了強化退除役官兵的服務能量並深化軍民合作，高雄市榮民服務處劉雅魁處長拜會陸軍第八軍團指揮部指揮官劉暐欣中將，雙方針對國軍官兵屆退後的生涯規劃與榮民權益保障進行深入交流，並於會後共同敲響平安鐘，為國家與官兵祈福。(見圖)

高雄市榮服處今(一)日說明，劉雅魁處長在會中詳細說明輔導會當前推動的「就學、就業、就醫、就養及服務照顧」等五大核心工作。榮服處不只照顧資深榮民，對於青壯年退除役官兵的「就業輔導」更是重點目標，透過辦理「屆退官兵權益說明會」，讓現役官兵能提前掌握退伍後的各項獎助學金、職訓津貼及媒合資源，達成「換裝不換志」的無縫銜接。

會談中，劉處長也特別感謝陸軍第八軍團於颱風侵襲期間，積極協助山區弱勢榮民及眷屬的疏散撤離作業，展現「軍民一家親」的精神。指揮官劉中將表示，透過與榮服處的長期合作，不僅能讓官兵在營期間安心服役，也能鼓勵優秀人才長期留營獲取最大權益，退役後更有完善的保障系統支撐。

會後，劉處長於祈福處敲響平安鐘，三聲鐘響分別祈求「國泰民安」、「國軍官兵平安」及「榮民生活安定」。劉處長強調，榮服處將持續擔任榮民及眷屬最堅強的後盾，並期許新的一年，雙方能持續拓展合作管道，攜手營造更優質的服務環境。